‘Fogo’, concertos, misses, festivais e festas no Roteiro de 14 a 16 de Junho

QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal as películas ‘A Cada Dia’, ‘Hereditário’, ‘O Vale Encantado’, ‘A Extraordinária Viagem do Faquir’ e ‘À Deriva’.

Prossegue a Semana Regional das Artes 2018, com actividades diárias, em vários pontos do Funchal.

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL promove uma exposição dos trabalhos dos alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais daquela escola, no Hall da Câmara Municipal do Funchal, pelas 18 horas.

Peça ‘A Arte de Pagar as suas Dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um cêntimo’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, com Paula Erra e Élvio Camacho, às 22 horas, no Balcão Cristal, à Rua de Santa Maria, 206 (ao lado da Capela do Corpo Santo).

Arranca a Praça do Mundial Futebol’18, no Largo da Restauração, uma iniciativa do DIÁRIO de Notícias em parceria com o Grupo Café do Teatro. Haverá transmissões de jogos e animação de DJs, bandas e muito mais.

‘Noite Rock’ no Mercado dos Lavradores, pelas 20 horas, com Cristina Barbosa.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira recebe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Principia a edição de 2018 do Festival ‘Raízes do Atlântico’, que até sábado terá seis concertos, de entrada gratuita, na Praça do Povo, Funchal.

A ‘Melhor Quinta do Mundo’, no Bar do Henrique, no Porto Santo, com a selecção musical do DJ Pedro Nóbrega.

SEXTA-FEIRA

O projecto musical português Baleia Baleia Baleia dá concerto, pelas 21h30, no Barreirinha Bar Café (BBC), Funchal.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke. Antes há a exibição do jogo de

Discoteca Copacabana realiza a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

Sexta-feira é noite de rock no Jam. As bandas mais carismáticas do planeta são recuperadas nesta noite para os amantes desta sonoridade. Com a selecção musical dos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas.

No Marginal vão estar os DJs Oxy e Migs, na festa ‘No Rules’.

SÁBADO

O salão nobre do Teatro Municipal acolhe ‘Música no Parque’ (concerto para bebés e crianças), às 10 e 11 horas.

Quinta edição das ‘Noites de Baco Summer Edition’, na Blandy’s Wine Lodge, a partir das 16 horas.

A segunda edição da ‘Tendershore’ decorre no Complexo Balnear do Lido, dando as boas-vindas ao Verão com um sofisticado toque electrónico e trazendo até à Região uma artista de gabarito internacional: Laura Jones. Actuam ainda os DJs Emanuel Juanito e Miguel Macedo e o VJ Mário Lopes. A matiné decorre entre as 19 e as 2 horas, estando o preço de entrada tabelado nos 10 euros. A ‘after party’ é depois nas Vespas, com Oxy, Miguel Macedo e Migs.

A Orquestra Clássica da Madeira realiza o concerto final do Ciclo Jovens Solistas, pelas 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o maestro convidado Pedro Amaral e os solistas Duarte Santos e Daniel Bolba.

O filme ‘Refugiados’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

Prossegue o concurso internacional de fogo-de-artifício do Festival do Atlântico, às 22h30, no molhe da Pontinha, com o 2.º espectáculo pirotécnico, desta feita a cargo da África do Sul, que apresentará ‘Orgulho Africano’.

Pelas 20 horas, o Restaurante Bahia do Casino da Madeira acolhe o espectáculo ‘Spirit of Dance’, pela Associação de Dança da Madeira e a cantora Diana Quintal. Após o ‘show’, o Casino convida os clientes a subirem ao terraço para assistirem ao 2.º espectáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

Gala final do concurso Miss Portuguesa Madeira 2018, no Centro de Congressos da Madeira, com 15 finalistas a disputarem a coroa.

O espaço Ritual do Sal, situado no Caniçal, promove a festa ‘80’s Beach’, com a selecção musical do DJ convidado Celso Velosa.

A banda Akoustic Junkies apresenta-se ao vivo no DTOX, espaço na Rua do Esmeraldo, Funchal.

O Copacabana acolhe a festa ‘Hit’s Don’t Lie’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Nelson Caires.

A Cantina El Mexicano recebe o espectáculo do grupo internacional latino Triova Voices, formado por três amigos que comungam dos mesmos estilos e gostos musicais.