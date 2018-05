Fnac Madeira apresenta agenda ‘recheada’

A agenda da Fnac Madeira para esta sexta, sábado e domingo oferece música ao vivo, inauguração de exposição de fotografia e muito mais para que as pessoas possam ter um fim-de-semana ao nível da excelência,

No dia 25 de Maio, sexta-feira, realiza-se, pelas 19 horas, a inauguração da exposição ‘A Natureza da Nossa Pérola’, com fotografias de Tony Santos. Já no sábado, dia 26 de Maio, pelas 15 horas, a Fnac Madeira recebe a actuação dos talentosos Alli Fernandes & The Paper Moon e, pelas 17 horas, é a vez de subir ao palco o grupo Triple a Music Band.

No domingo, dia 27 de Maio, a Fnac Madeira acolhe, pelas 11h30, o Fórum Miúdos e a Oficina de Sonhos, da Festinhas & Companhia, estando ainda prevista actuação de Sandra Barreto, desta feita, pelas 18 horas. Uma jovem talentosa, natural da Ponta do Sol, que escreve e compõe as suas próprias canções que acompanhada da sua guitarra apresenta um showcase especial com a participação do conhecido madeirense J. P. Ramos. Isto e muito mais para ver e ouvir na Fnac Madeira, situado no Madeira Shopping. S.S.G.