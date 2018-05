Flow apresenta comédia ‘Quantos-Queres?’

É o novo espectáculo de teatro infantil que a equipa de animação da FLOW está a preparar para apresentar no dia 2 de Junho (com sessões às 11 e 16 horas), no auditório do Museu Casa da Luz, para assinalar o Dia Mundial da Criança.

A peça teatral chama-se ‘Quantos-Queres?’ e é, nas palavras da organização, “uma FLOWtástica produção original da FLOW que pretende espalhar magia, oferecendo a oportunidade das famílias assistirem a um espectáculo único, recheado de comédia, música e diversão”.

“É uma peça transversal, que não deixará ninguém indiferente, fazendo sorrir miúdos e graúdos”, garante a FLOW.

A peça foi escrita por Marta Garcês, colaboradora da FLOW, que também acumula o papel de encenadora e actriz nesta produção.

A peça integra dois temas musicais inéditos, cujas letras foram produzidas por elementos do grupo. Aliás, uma das grandes bandeiras das nossas produções teatrais é mesmo esta preocupação em produzir conteúdos exclusivos, aproveitando as diferentes valências dos elementos do grupo.

A equipa pretende dinamizar a presente peça por várias escolas da região, à semelhança do que fez nos anos anteriores, com outras produções.

A equipa de actores é formada pelos colaboradores Marta Garcês, Natália Bonito e Vítor Oliveira.

Leia-se agora o que diz a sinopse da peça: “O Dia da Criança está a chegar e a FLOW propõe uma viagem ao incrível mundo da imaginação. O que são os sentimentos? Por que caem os dentes um de cada vez e não todos ao mesmo tempo? O que é o certo e o errado? Por que a cegonha traz os bebés? Venham descobrir as respostas a estas e outras questões numa comédia hilariante para toda a família”.