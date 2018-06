Jesus Or A Gun em concerto de estreia em Lisboa

A banda Jesus Or A Gun (JOAG), que recentemente lançou o seu primeiro single ‘Fly High’ terá o seu concerto de estreia na capital portuguesa na próxima quinta-feira, dia 21 de Junho. A actuação terá como palco o ‘Tokyo Lisboa’ a partir das 23h15.

Neste concerto serão apresentadas não só as cinco músicas que compõem o EP de estreia, intitulado ‘The Eruption’, como também sete temas adicionais. No total serão tocadas doze músicas .

“Levamos para Lisboa um selo de qualidade, acreditamos, de um produto criado na Ilha da Madeira. No final do dia, sentimo-nos como um braço de comunicação da marca Madeira lá fora”, diz Bruno Monteiro, madeirense e um dos elementos da banda.

Previstos estão já outros concertos dos JOAG noutras cidades de Portugal continental e também nos Açores, espectáculos que serão anunciados em breve, segundo as confirmações do agenciamento pela Editora que representa a banda, a Mobydick Records. Quanto a concertos na Madeira, a banda garante estar para breve. “Já temos datas confirmadas e agenciamento fechado. Iremos anunciar dentro de alguns dias”.

Novo baixista na banda

A banda é actualmente composta por Dieter Pereira (voz e guitarra ritmo), Bruno Monteiro (guitarra solo e backing vocals), Nuno Correia (Baixo) e Nico Guedes (Baterista e backing vocals).

“É com muito orgulho que anunciamos (finalmente) em público que... o Nuno Correia é parte da família Jesus Or A Gun”, diz Dieter Pereira. “O músico oficial da Yamaha traz consigo um carga enorme de entusiasmo, experiência e profissionalismo e, claro, toda a sua habilidade no baixo. Não poderíamos estar mais felizes”, afirma, aproveitando a ocasião para, em nome da banda, agradecer ao Miguel ‘Bob’ Marques por toda a sua contribuição e cooperação na transição ao longo dos últimos meses. “Os JOAG e todos os envolvidos desejam-lhe a melhor das sortes para o futuro!”

Refira-se ainda que, neste momento, e por motivos de agendamento e estratégia de acção todos os elementos da banda estão a residir em Portugal Continental à excepção do Bruno Monteiro que é o único músico residente na Ilha da Madeira.

Recorde-se que os JOAG formaram-se no início de 2017 e apresentam-se como um “quarteto oriundo das latitudes mais ensolaradas da Europa”.

A banda aborda o rock clássico “de forma moderna e carregada de sentimento”. “É Rock and Roll, hoje”, sublinha Bruno Monteiro.

Para conhecer um pouco mais sobre esta banda e se manter actualizado sobre as novidades dos JOAG, siga-os nas redes sociais (www.facebook. com/jesusoragunband ou em instagram.com/jesusoragunband) ou através do site oficial www.jesusoragun.com.