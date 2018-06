Fisco aperta o cerco a empresas fictícias

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Madeira (AT-RAM) realizou, no final do mês de Maio, mais uma acção de carácter disciplinador e preventivo, que envolveu 16 inspectores tributários, que visitaram um total de 64 estabelecimentos na Região, seleccionados através de sistema informático, tendo sido utilizados indicadores objectivos.

Esta acção, de natureza essencialmente pedagógica, de acordo com o director regional adjunto de Finanças, Rogério Gouveia, “pretendeu aumentar a visibilidade da actuação da Inspecção Tributária no terreno, incrementando a percepção de risco por parte dos sujeitos passivos e, consequentemente, induzindo ao cumprimento voluntário, que felizmente tem sido cada vez maior. Prova disso é o facto de durante esta acção não terem sido levantados quaisquer autos de notícia”.

Conforme referiu Rogério Gouveia, “tendo presente que a inspecção tributária deverá actuar cada vez com uma maior proximidade dos factos geradores de imposto, importa, desde logo, acompanhar os novos contribuintes que iniciam actividade”.

Assim, acrescenta o director regional adjunto de Finanças, “e à semelhança do já realizado no ano anterior, pretendeu-se operacionalizar mais uma acção, designada por ‘Novos Operadores II’, junto dos estabelecimentos dos sujeitos passivos que iniciaram a sua actividade a partir de 1 de Outubro de 2017, visando não só controlar as suas obrigações de facturação mas, sobretudo, avaliar da sua efectiva capacidade para exercício de uma actividade, procurando ainda afastar qualquer possibilidade da existência de potenciais ‘empresas de fachada’, isto é, operadores que se constituem apenas como tal, com o objectivo de praticar, por exemplo, operações fictícias”.

Para Rogério Gouveia, “trata-se de uma acção de prevenção que teve o seu âmbito de actuação quer na Região, quer no restante território nacional e que visou o aumento da consciência de risco por parte dos novos contribuintes, bem como, de recolha de informação que permita uma melhor monitorização e avaliação de risco subjacente a este tipo de operadores”.