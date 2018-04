Finalistas da Francisco Franco levam ‘baile’ nas contas

A Comissão de Finalistas da Escola Secundária Francisco Franco, presidida por Francisco Cunha e Silva, acusa “determinados profissionais” contratados por ocasião do baile de finalistas, e o facto de terem sido ‘obrigados’ a recorrer ao Estádio do Marítimo, uma semana antes do evento, realizado no último fim-de-semana de Novembro, para justificar o descalabro nas contas.

Agora que os finalistas estão já de ‘malas aviadas’ para viajarem rumo ao Sul de Espanha, a Comissão enviou uma ‘carta aberta’ aos finalistas e aos respectivos pais, dando conta da “situação lamentável” ocorrida há quatro meses, cujo resultado fez desaparecer o muito lucro que até então haviam arrecadado.

A comissão presidida por Francisco Cunha e Silva começa por deixar “claro” que todo o sucedido, que entretanto passam a descrever, “não se deve à falta de dedicação empenho” de todos.

Antes de explicarem o descalabro, lembram que iniciaram o ano lectivo “de uma forma extremamente positiva”, como prova o “tremendo sucesso nas festas iniciais” e o muito “lucro” obtido nessas actividades, angariando “valores nunca antes atingidos por comissões anteriores”.

O pior vem depois, porque “infelizmente” esse sucesso não perdurou e “tudo descambou na altura da organização e realização do baile de finalistas”. Esta parte que assumem ser “particularmente difícil de expressar” porque desaponta qualquer um, acaba por ser o principal motivo da comunicação feita a pais e alunos. E isto para assumir que quando tudo fizeram para “proporcionar o melhor baile possível, contudo fracassamos”. A primeira razão para justificar a desgraça foi a mudança do espaço para a realização do evento “tão memorável”, na semana anterior à sua realização. “Perdemos o espaço que tínhamos desde o início do ano planeado e supostamente garantido”, alegam.

Foi então que “aflitos e com um enorme peso em cima, de forma a honrar as nossas responsabilidades, apressamo-nos para encontrar um local digno de tal evento”. Queixam-se de terem sido “compelidos a organizar o baile numa semana”, fazendo com que todo o trabalho feito até então “fosse ‘por água abaixo’”. Mas pior que “superar todas as adversidade neste período de organização”, lamentam “o infortúnio adicional” de terem sido “literalmente usados pela inexperiência” e “francamente enganados por determinados profissionais contratados. Assim, todo o conjunto de necessidades para que festa se realizasse, revelou-se extremamente dispendioso”, garantem.

Razões que estão na origem da comunicação feita a finalistas e respectivos pais, de modo a expressarem “toda a sinceridade” na revelação deste “grande motivo” que deixou a Comissão de Finalistas “sem fundos monetários disponíveis para retribuir por toda a cooperação, apoio e confiança depositada”.

Dito isto, informam que “dadas as circunstâncias, os valores do abate não serão, de qualquer forma elevados”.

O DIÁRIO apurou, entretanto, que o desconto deduzido a cada finalista é de quatro euros.

Depois das “mais sinceras e sentidas desculpas”, os cinco elementos da Comissão de Finalistas terminam a exposição esperando que “este contratempo” não impeça os ‘lesados’ “de desfrutar da melhor semana das nossas vidas”.