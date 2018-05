Final da Taça da Madeira joga-se esta tarde

O recente campeão regional da Divisão de Honra, o Pontassolense, e o Marítimo C disputam esta tarde, no Estádio de Câmara de Lobos, a partir das 16 horas, a final da Taça da Madeira de futebol.

Um jogo que fecha a temporada 2017/2018 e onde a equipa comandada por André Rebelo vai tentar fazer o pleno esta temporada, depois da saborosa conquista do título regional na última jornada do campeonato, no passado fim-de-semana.

No entanto, não se adivinha uma tarefa fácil para o campeão, que terá pela frente o quarto classificado do campeonato, a jovem equipa do Marítimo C, que apresentou um excelente nível competitivo ao longo do campeonato. Aliás, no confronto directo para a Divisão de Honra, o Marítimo C foi vencer à Ponta do Sol por 2-1, no jogo da segunda volta, depois de um empate a zero no confronto da primeira volta, disputado no Funchal.

Recorde-se que, nas meias-finais desta competição, o Pontassolense derrotou o Caniçal por 2-0, enquanto a formação verde-rubra garantiu a presença na final após vencer o Xavelhas por 2-1.

André Moreira despede-se

Uma das notas relevantes desta final tem a ver com o facto de ser dirigida pelo árbitro madeirense André Moreira.

O juiz natural do Caniçal, que já integrou a primeira categoria nacional, fará a sua despedida da arbitragem, na sequência de uma grave lesão sofrida e que o impede de continuar a exercer a actividade.

A presença de André Moreira nesta final é uma forma da Associação de Futebol da Madeira homenagear a sua carreira na arbitragem.