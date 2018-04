Em caso de triunfo, este fim-de-semana, no Porto Santo, o título já não deverá fugir ao Pontassalense. Se sair da 20.ª jornada com quatro pontos de vantagem em relação a Machico, a equipa da Ponta do Sol até poderá perder no confronto entre candidatos, na ronda seguinte, sem que isso signifique cair da liderança.

Vem aí um fim-de-semana de grandes decisões na Divisão de Honra. Machico mantém a esperança de chegar ao título, mas para que tal continue assim, está obrigado a vencer na recepção ao Santacruzense, esperando por uma escorregadela do líder na visita ao Portosantense. É que na 21.ª jornada o calendário reserva um duelo entre Machico e Pontassolense, aquele que é visto como o jogo do título. De qualquer forma, o peso real desse confronto irá resultar do desempenho de ambos os candidatos este fim-de-semana. A esperança de Machico reside na possibilidade de ir a jogo com o Pontassolense com a hipótese de passar para a frente da classificação em caso de triunfo no jogo entre candidatos. Mas para isso o Pontassolense teria de empatar ou perder no Porto Santo. Já a equipa de André Rebelo reconhece a importância de ultrapassar esse obstáculo, pois derrotar o Portosantense significa praticamente a conquista do título. E isso até pode acontecer já este fim-de-semana, em caso de triunfo do Pontassolense e derrota de Machico.