Filmes no Terraço para aquecer o verão

Assistir a um filme ao ar livre, num terraço do centro da cidade, com o Funchal como pano de fundo é a nova aposta da Sé Boutique Hotel em parceria com a AFTM – Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira. Chama-se Festival Filmes no Terraço, foi ontem apresentado e arranca já na próxima semana, no último piso da unidade hoteleira, para marcar as noites de quarta-feira durante todo o verão.

A ideia, explica a organização, é explorar um conceito que está a crescer nos principais centros cosmopolitas mundiais: aproveitar os topos dos edifícios urbanos para proporcionar uma noite diferente aos locais e a turistas e, ao mesmo tempo, promover a cultura, oferecendo conteúdos inovadores.

É que o Filmes no Terraço também quer ser uma plataforma de divulgação das curtas-metragens e explorar várias vertentes do formato. Assim, as noites vão ter temas próprios também: “Desde compilação de trailers, fantástico, animação ou videoarte”, revelou ao DIÁRIO o director da unidade hoteleira, Ivo Correia.

O ambiente é para ser descontraído e confortável “próprio das noites de verão da Madeira, algo proporcionado pelo terraço acolhedor do do Sé Boutique Hotel, unidade hoteleira onde se realiza esta nova aposta na Região”. É que outros dos objectivos é aproximar os madeirenses e locais do hotel, e do que ali acontece, para este ser, também “uma plataforma de divulgação lúdica e cultural”.

O festival é gratuito, limitado à capacidade do terraço do hotel. No programa, adianta a equipa, há uma “selecção cuidada de curtas metragens nacionais e internacionais dedicadas a temas tão diferentes, quanto interessantes, ainda pouco explorados na Região”.

Produção profissional

Os filmes não são, evidentemente, escolhidos ao acaso e é por isso que a AFTM é parceira da Sé Boutique Hotel. A direcção do festival foi entregue a Rafael Santos, o director executivo da AFTM, e cada sessão merece um curador específico, que apresentará a selecção de obras em exibição. Roberto Macedo Alves faz a abertura, já na próxima semana, para “apresentar uma série de curtas onde a música e a animação são os protagonistas”.

O festival desdobra-se em cinco temas, cada um com um curador que apresentará as sessões: Curtas e Clássicas; Noites do Fantástico; Curtas na Noite; Epic Movie Trailers; e Videoart.