Filmes, festivais, concertos, humor e festas no Roteiro de 7 a 9 de Junho

QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal o ‘blockbuster’ ‘Mundo Jurássico: Reino Caído’, o filme de animação ‘Presa Branca’ e a comédia/drama ‘Tully’.

‘Funchal Beer Fest’, com mais de cem cervejas para experimentar, está a decorrer até dia 12 de Junho, no Largo da Restauração, Funchal. Há animação diversificada e gastronomia para descobrir.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira recebe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Galeria Restaurante acolhe concerto de jazz do Trio Project, pelas 20 horas.

A ‘Melhor Quinta do Mundo’, no Bar do Henrique, no Porto Santo, com a selecção musical do DJ Sil.

Principia a 11.ª edição da Festa do Cinema Italiano no Teatro Municipal Baltazar Dias. No Funchal serão exibidos filmes, entre curtas e longas-metragens, de acção, documentário e animação, para adultos e crianças, de produção recente e clássicos do cinema italiano. O evento decorre até ao dia 10.

SEXTA-FEIRA

Começam as Festas da Freguesia de Santo António, que decorrem até dia 13 com animação diária, barracas de comes e bebes, marchas populares (12 de Junho) e muito mais.

Arranca a 1.ª edição do evento ‘The Art of Flavours’, no Hotel Belmond Reid’s Palace, Funchal. Até dia 10 há várias iniciativas, incluindo masterclasses e festa gastronómica.

Grande Noite de Fados na escadaria da Igreja de São Pedro, no Funchal, promovida pela Junta de Freguesia de São Pedro, com a colaboração da AFM - Associação de Fados da Madeira e o Grupo Musical AnimaParty.

Pelas 21 horas há concerto do grupo Si Que Brade com a Orquestra de Sopros da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, no espaço exterior da Assembleia junto à Capela de Santo António da Mouraria.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Discoteca Copacabana realiza a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

SÁBADO

Começa a segunda temporada do MUDAS.HOTsummer, com um conjunto de propostas culturais aliciantes e de acesso livre à população que se estenderão pelos meses de Verão O museu abrirá em horário alargado entre as 10 e as 23 horas, com entradas gratuitas a partir das 18 horas. Às 20 horas há visita orientada às exposições em cartaz no Museu e Galeria. Pelas 21 horas decorre um concerto a cargo de Lidiane Duailibi, Nuno Filipe, Norberto Cruz e Jorge Maggiore com o projecto Bossa Livre.

Consort Bisel da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia realiza concerto no Museu Quinta das Cruzes, a partir das 18 horas.

A orquestra de cordas Madeira Camerata, da OCM, toca às 18 horas na Assembleia.

O Clube Amigos do Basquete, em parceria com o Grupo Desportivo do Estreito - Hóquei em Patins, realiza pelas 19 horas, no Pavilhão do CAB, uma Grande Noite de Fados.

Pelas 20 horas, o Restaurante Bahia do Casino da Madeira acolhe o espectáculo ‘Spirit of Dance’, pela Associação de Dança da Madeira e a cantora Diana Quintal. Após o ‘show’, o Casino convida os clientes a subirem ao terraço para assistirem ao 1.º espectáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

O filme ‘A Lua de Júpiter’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

Arranca o concurso internacional de fogo-de-artifício do Festival do Atlântico, às 22h30, no molhe da Pontinha, com o espectáculo pirotécnico a cargo da Áustria, que apresentará ‘Espírito de Vida’.

A partir das 23 horas, o Décio - Lounge Bar, em Machico, acolhe a actuação do DJ Sil.

Última noite do Festival Rota do Atum, um evento promovido pelo Vila Baleira Resort com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Associação de Promoção da Madeira. O destaque vai para o espectáculo de humor de Herman José, a partir das 22 horas.

O Copacabana acolhe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Hernandez.

O remodelado Café do Teatro acolhe o espectáculo, em estreia na Madeira, da voz preferida de Enrique Iglesias. Trata-se do cubano Descemer Bueno, co-autor e também voz dos megassucessos ‘Bailando’ e ‘Súbeme La Radio’, com Enrique Iglesias. Descemer Bueno está em Portugal, onde fez parte do recente concerto integrado na digressão de Enrique Iglesias, no Altice Arena, em Lisboa.

Noite ‘Out Of The Box’, nas Vespas, com o DJ Oxy e o VJ Goldtrix. Entrada gratuita paras as mulheres até às 2 horas (depois pagam 5 euros). Entrada grátis para os homens até à 1 hora (depois pagam 5 euros até às 2 horas e após essa hora pagam 10 euros).