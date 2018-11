Filipa Mendonça festeja bronze no Mundial

A madeirense Filipa Mendonça festejou, com a selecção portuguesa feminina a conquista da medalha de bronze do Campeonato do Mundo de Padel, que teve lugar em Assunção, Paraguai.

Portugal esteve em plano de evidência logo na fase de grupos, onde foi primeiro classificado, somando por vitórias os jogos realizados diante do Brasil, com triunfo por 2-1, e frente ao Paraguai e Finlândia...