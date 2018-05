14 filarmónicas animam Ribeira Brava

No próximo domingo, a frente mar da Ribeira Brava volta a acolher o Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da Região, mobilizando centenas de pessoas numa homenagem à música e a um património cultural que se mantém e renova, de geração em geração. Iniciativa que resulta da parceria entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Associação de Bandas Filarmónicas da RAM.

Na sua 35ª edição, este encontro, orçado em cerca de 27 mil euros, tem como tema as ‘músicas do Max’, aliando-se, assim às comemorações do centenário do nascimento de Max que decorrem ao longo do ano de 2018, em diversas localidades da Região.

Uma iniciativa que assume a maior importância “na maior valorização e projecção da música filarmónica e do extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos vários grupos e associações que se dedicam à sua promoção e salvaguarda, na Região”, conforme refere a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Governante que sublinha o papel que as Bandas Filarmónicas têm vindo a desenvolver a favor da preservação da memória colectiva, num trabalho “que merece ser reconhecido, apoiado e continuamente incentivado”. Paralelamente às suas atuações, estas Bandas, que existem em todos os concelhos da Região, “têm vindo a cumprir uma função da maior relevância no ensino, na formação e na divulgação da música tradicional madeirense, contribuindo para que a mesma se mantenha viva junto da população e, particularmente, das novas gerações, o que se reflecte, directamente, na preservação do nosso património e da nossa identidade cultural”, reforça.

Este Encontro Regional permite, precisamente, dar a conhecer todo este património cultural e divulgar repertórios menos conhecidos de músicos e música filarmónica, na base de um convívio salutar entre os diferentes agrupamentos musicais das diversas localidades da Região.

Criado há 35 anos para proporcionar uma maior visibilidade à música filarmónica e ao trabalho desenvolvido pelas várias Filarmónicas que se têm dedicado à promoção e preservação deste género musical (música filarmónica), este Festival conta, na edição de 2018, com a participação de 14 Bandas e tem início pelas 11 horas do próximo domingo, dia 27 de maio, na marginal da Ribeira Brava, com as actuações das Bandas Municipal do Funchal ‘Artistas’, Municipal de Câmara de Lobos e Recreio Camponês.

Segue-se uma pausa para almoço e retoma às 14h30, com o desfile das Bandas participantes desde o largo do Herédia até à Marginal da Ribeira Brava.

Pelas 15h30, terão inicio as actuações individuais das restantes bandas participantes. O encerramento estará a cargo da Orquestra de Sopros da Associação de Bandas Filarmónicas da Região e está previsto para as 20 horas, com apresentação de um arranjo musical de homenagem ao músico madeirense Max.