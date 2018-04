Figuras do trail ajudam na promoção

Entre os atletas inscritos estão alguns nomes de renome do trail a nível mundial. O presidente do Clube de Montanha do Funchal, Justino Nóbrega, lembra que esses atletas “têm milhares de seguidores nas redes sociais”, o que representa um forte impacto ao nível da promoção da Madeira, nomeadamente na partilha de fotografias e vídeos. Dessa forma, Justino Nóbrega considera que o apoio do Governo Regional ao MIUT “é uma aposta ganha”, sabendo da “confiança” que é depositada na organização da prova. Ontem, antes da assinatura do protocolo, Miguel Albuquerque cumprimentou os elementos da organização presentes, mas muitos outros também contribuem para o sucesso do MIUT, como acontece em relação aos voluntários, indispensáveis para que tudo funcione nos aspectos logísticos. Justino Nóbrega lembra que o elevado número de inscritos sublinha o “reconhecimento” do evento além-fronteiras, garantindo que todo o investimento da Região tem efeito práticos: “Muitos dos atletas vão estar acompanhados, passando cá vários dias”. Justino Nóbrega lembra que o apoio financeiro do GR ajuda a “manter a qualidade do evento”, além da “valorização o destino Madeira”, lembra o presidente do Clube de Montanha do Funchal, entidade organizadora do MIUT.