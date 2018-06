FIFA dá razão ao Marítimo

A FIFA deu razão ao Marítimo no caso Ibrahim. O organismo que tutela o futebol mundial enviou uma carta à Federação de Futebol do Egipto, informando que condenou o Zamalek a pagar aos verde-rubros 750 mil dólares (mais ou menos 640 euros) pela transferência do jogador para formação do Cairo.

Recorde-se que Mohamed Ibrahim, agora com 26 anos, chegou ao Marítimo na temporada de 2014/15, constituindo-se, nessa altura, como um dos reforços mais relevantes. O extremo vinha do Zamalek, um dos clubes mais importantes do Egipto e onde se formou e sempre jogou, mas sentiu dificuldades em impor-se na formação maritimista então orientada por Leonel Pontes, acabando por emprestar o seu concurso à equipa em apenas 8 jogos na Liga , não tendo apontado qualquer golo ao serviço dos verde-rubros.

Em Novembro de 2014, depois de faltar a dois treinos, não apresentou qualquer justificação e regressou ao seu país e ao Zamalek, pelo qual, no final dessa temporada, ainda disputou uma partida. Ibrahim representou, nas últimas três temporadas, a formação egípcia, mas nesta que agora findou apenas alinhou em 8 jogos.

O Marítimo não se conformou com a saída abrupta do seu jogador nem da posição que o Zamalek tomou, pois então ficou acordado o pagamento de uma determinada importância (650 mil euros) que, contudo, a formação africana não cumpriu.

Nestes trâmites, o Marítimo recorreu para a FIFA, tendo o organismo mundial tomado agora uma decisão a favorecer o Marítimo que, deste modo, será ressarcido da importância que na altura havia ficado acordada. O Zamalek pode ainda recorrer para o TAD desta decisão, mas, nestes casos, o Tribunal Arbitral do Desporto costuma confirmar as deliberações tomadas pela FIFA.