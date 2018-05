Fica na Cidade 2018 termina esta quarta em grande

Foram dias e noites intensas de muita animação musical e gastronomia no centro do Funchal, que culminam esta quarta-feira, 9 de Maio, com mais propostas de qualidade.

Depois dos concertos de ontem, dos Lacerta Dugesii e dos Paraguaii na Praça Amarela, além das actuações de Babi Campos, vocalista da banda de covers Blue Oak, no Largo do Chafariz, de Lisandra Gomes na Rua da Carreira e de Vânia Fernandes na Zona Velha, eis que o último dia do festival Fica na Cidade 2018 propõe os últimos espectáculos, seguramente a não perder.

Na Praça Amarela, das 20h30 às 23h30, o destaque vai para os concertos do cantor madeirense Pedro Garcia e do projecto nacional Senza, uma banda que se norteia pelas sonoridades dos países lusófonos, uma música do mundo em Português, a que chamam de fusão-lusófona.

Já no Largo do Chafariz há música a partir das 19 horas, com o blues, funk, rock e classic pop dos Walking Grooves, uma banda formada por Joaquim Machado (guitarra, baixo e voz), Kiko Melim (bateria) e Alberto TC (guitarra, baixo e voz), que prometem uma elevada dose de entretenimento para “encerrar com chave de ouro” este palco, no último dia do Fica na Cidade 2018.

Na Rua da Carreira, entre as 19h30 e 21h30, há Como a Gente Faz.

Finalmente, na Zona Velha do Funchal, a partir das 20 horas, será tempo para ver e ouvir o projecto Cordofones Madeirenses & Franco.

De resto, sobre a parceria entre a CMF e ACIF, ao nível da promoção da gastronomia e restauração, importa lembrar que houve este ano um aumento substancial do número de restaurantes aderentes ‘À Descoberta dos Sabores’, mesmo depois da diminuição do número de palcos em relação ao ano passado: são 34 os parceiros, por comparação aos 22 que se associaram à terceira edição do Fica na Cidade.

Conforme já disse o autarca Paulo Cafôfo ao DIÁRIO, “já não há agenda cultural do Funchal e da Região sem o Fica na Cidade”. “O festival é uma das marcas mais fortes da Câmara Municipal do Funchal e uma imagem por excelência da actual cena cultural da cidade, marcada pela aposta nos artistas regionais, pela indiscutível dinamização da economia local e, naturalmente, por uma democratização do acesso à cultura sem paralelo na história da Região”.