FET-Madeira é o único que paga aos seus dirigentes

O Fundo de Estabilização Tributária (FET) funciona como um suplemento remuneratório dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), para premiar a sua produtividade. Desde a sua criação que é alvo de polémica por recompensar o trabalho de uma classe (trabalhadores do Fisco), que são encarados como um ‘corpo especial’ dentro da Administração Pública. Na Madeira, o FET-M (congénere do nacional) também esteve envolvido em controvérsia, depois de o DIÁRIO noticiar, na edição de 12 de Junho, que os directores regionais adjuntos auferiam, para além do ordenado relativo às funções de membros do governo, de um acréscimo de 40% daquela remuneração por fazerem parte do Conselho de Administração do organismo. Sabemos agora que apenas o FET-M remunera os seus dirigentes. Na República tal prática não é seguida, o que leva o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, a dizer que o Governo Regional está a “desvirtuar os propósitos do Fundo”. Segundo o dirigente não faz sentido “premiar pessoas que nada fazem para que se alcance os objectivos traçados pela Autoridade Tributária da Madeira”.

Mas vamos ao início do processo, polémico, como já referimos.

O Fundo de Estabilização Tributário foi aprovado em Conselho de Ministros em 13 de Fevereiro de 1997, pelo ministro das Finanças de então, António de Sousa Franco, com o objectivo de potenciar a cobrança coerciva de impostos, numa altura em que as receitas andavam num registo abaixo do que era esperado pelo governo liderado por António Guterres. O Decreto-Lei 107/97, de 8 de Maio, foi claro: o FET era a solução encontrada para possibilitar uma menor discrepância entre todos os serviços com responsabilidades directas na liquidação, cobrança e informatização dos impostos. A solução permitiria uma ligação entre o aumento de receitas proveniente da prestação de trabalho complementar ao da liquidação e cobrança normais, de que é exemplo típico o plano de regularização de dívidas, e os encargos com a atribuição de suplementos remuneratórios. Isto é, o governo socialista da época criava um suplemento remuneratório para os funcionários do Fisco, de forma a incentivá-los a arrecadar receita. Foi decidido afectar ao fundo um montante até 5% das cobranças coercivas derivadas de processos instaurados nos serviços da antiga DGCI (Direcção-geral das Contribuições e Impostos), bem como das receitas de natureza fiscal arrecadadas a partir de 1 de Janeiro de 1997.

Ficou também decidido que o conselho de administração seria composto pelo Director-geral dos Impostos, que presidia; o director-geral da Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, o director de serviços de Planeamento e Estatística da DGCI e o director dos Serviços Financeiros da DGCI e dois funcionários, sendo um da DGCI e outro da DGITA, constituíam os vogais. Foi também nomeado um conselho de fiscalização do FET.

FET na Madeira

Na Madeira, o Fundo de Estabilização Tributário (FET-M) foi criado através do Decreto Legislativo Regional 21-A/2005/M, que aprovou o Orçamento da Região para 2006. No artigo 16.º do texto é explicado o motivo que esteve na base do lançamento do fundo autónomo não personalizado, da Secretaria Regional do Plano e Finanças, “cuja função genérica consiste em suportar os encargos com o pagamento do acréscimo de produtividade previsto no artigo 45.º do Decreto Regulamentar Regional 29-A/2005/M, de 31 de Agosto”, que aprovou a orgânica da Direcção Regional dos Assuntos Fiscais, na sequência da transferência para a Região das atribuições e competências fiscais, que no âmbito da Direcção de Finanças da Região Autónoma da Madeira e de todos os serviços dela dependentes, vinham sendo exercidas no território da Região pelo Governo da República.

Ficou determinado, na época, que “o rendimento do património do FET-M seria afecto a obras sociais e ao pagamento dos suplementos atribuídos em função de particularidades específicas da prestação de trabalho dos funcionários e agentes da Direcção Regional dos Assuntos Fiscais”. Foram consignados ao FET-M, constituindo receitas do Fundo, nos termos da lei, um montante até 5% das cobranças coercivas derivadas de processos instaurados nos serviços da DRAF e das receitas de natureza fiscal arrecadadas no âmbito da aplicação do Decreto-Lei 124/96, de 10 de Agosto, montante que seria definido, anualmente, mediante portaria do Secretário Regional do Plano e Finanças, bem como uma percentagem de 63% das custas, taxas de justiça e emolumentos cobrados nos processos fiscais, bem como uma série de itens enumerados em decreto legislativo.

A 17 de Maio de 2006, o secretário Regional do Plano e Finanças, Ventura Garcês, assinou o despacho a nomear o primeiro Conselho de Administração do FET-M, publicado no JORAM, II Série, de 29 de Maio, com a seguinte composição: João Manuel da Silva Borges Machado, director Regional dos Assuntos Fiscais, que preside; Rui Manuel Teixeira Gonçalves, director Regional do Planeamento e Finanças e Lina Maria Ferraz Camacho Albino, directora de Serviços da Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso, como vogais.

Foi também nomeado o Conselho de Fiscalização do fundo, com os seguintes elementos: Ricardo José Gouveia Rodrigues, director Regional do Orçamento e Contabilidade, que preside; Maria Manuela Teixeira Freitas, chefe do Serviço de Finanças de Câmara de Lobos e Lucilina Vitória Spínola Abreu, chefe de Divisão de Controlo Orçamental da Direcção Regional do Orçamento e Contabilidade, como vogais.

No mesmo número do JORAM foi publicado outro despacho do secretário Ventura Garcês, que estipulava as consignações ao FET-M.

Dois anos após o despacho que nomeou a primeira administração do FET-M, Ventura Garcês emite novo documento oficial, publicado no JORAM 108, II Série, de 6 de Junho de 2008, onde determina a “gratificação mensal” dos elementos do conselho de administração, fixada, em 2008, em “40% sobre o vencimento base dos cargos dirigentes que exercem ou, no caso do membro referido acompanhar a execução do plano de actividades e do orçamento da DRAF, bem como pronunciar-se sobre quaisquer assuntos, a pedido do Secretário Regional do Plano e Finanças ou do Director Regional dos Assuntos Fiscais, se este não exercer o cargo dirigente, sobre o vencimento da respectiva categoria”.

No mesmo despacho foi também fixado em 60 euros o valor da senha de presença, por reunião, a atribuir aos membros do conselho de fiscalização do FET-M, com limite mensal de 120 euros.

Cinco em vez de três

Em 2015, com a saída de cena de Aberto João Jardim e de Ventura Garcês e com a entrada em funções do executivo de Miguel Albuquerque, o novo secretário regional das Finanças e da Administração Pública, Rui Gonçalves, procede à alteração total do Conselho de Fiscalização do Fundo de Estabilização Tributário. Saíram os elementos nomeados por Ventura Garcês, em 2006, tendo sido nomeados Duarte Freitas, director regional do Orçamento e Tesouro, que preside e os vogais David Galante, chefe de Finanças de Santa Cruz e António Carlos Pereira César, chefe de Divisão da Receita da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro.

Rui Gonçalves decidiu manter as condições remuneratórias de exercício de funções da fiscalização.

Em 24 de Fevereiro de 2017, o mesmo Rui Gonçalves, que já tinha pertencido ao organismo, opera nova mudança de cadeiras no FET-M, mas, desta feita, no Conselho de Administração. O Despacho 106/2017, de 27 de Fevereiro nomeia presidente Lina Camacho, directora regional da Autoridade Tributária da Madeira, por inerência de funções. Os vogais escolhidos foram José Manuel Ventura Garcês, ex-secretário regional das Finanças e responsável pelo lançamento do fundo na Madeira, também técnico de gestão tributária da AT-M e Roman Pinto, adjunto do gabinete do Secretário Regional das Finanças, Rui Gonçalves, e técnico superior da Secretaria das Finanças. Na nota curricular publicada no JORAM não há nenhuma menção de que Roman Pinto seja funcionário da Autoridade Tributária.

Sai Rui entra Calado

Com a saída de Rui Gonçalves do governo, em Outubro de 2017, dá-se a entrada de Pedro Calado para a vice-presidência, que fica com a tutela da pasta das Finanças. O novo ‘homem forte’ do executivo, em 20 de Abril de 2018, executa uma pequena revolução na estrutura do FET-M. Através do despacho n.º 154/2018, de 26 de Abril, por si assinado, a administração é alargada para cinco elementos, em vez dos tradicionais três. Na presidência mantém-se Lina Camacho, por inerência de funções (é directora da AT-M) e entram, como vogais: Rogério Gouveia, director regional Adjunto de Finanças, quadro da Autoridade Tributária, Patrícia Dantas de Caires, directora regional Adjunta de Economia, Maria de Fátima Aguiar Pedro, chefe de departamento da Administração e Coordenação Geral da AT, mantendo-se Ventura Garcês.

Na Comissão de Fiscalização sai David Galante e entra António Nunes, da AT. Mantém-se o presidente e o vogal nomeado anteriormente.

No despacho, Pedro Calado detalha que a inerência de funções de Lina Camacho, como presidente do FET-M, não dá direito a gratificação mensal, ao contrário dos vogais, remunerados de acordo com o despacho assinado, em 2008, pelo então secretário das Finanças, Ventura Garcês, que se mantém também ele no cargo do FET desde 2015. Serão pagos os tais 40% sobre o vencimento base dos cargos dirigentes que exercem. No caso dos directores regionais adjuntos (Rogério Gouveia e Patrícia Dantas Caires) é acrescentado ao vencimento mensal de 3.734,06 euros, 40% auferidos do FET-M (1.493,62 euros/11 meses). O total mensal cifra-se em 5.227,68 euros. A este montante dos dois governantes não entra o outro abono mensal, a título de despesas de representação, a que têm direito por lei (778,66 euros/mês, durante 12 meses).

Se quatro dos elementos afectos ao FET-M têm ligação à Autoridade Tributária ou aos Assuntos Fiscais, Patrícia Dantas Caires não tem carreira no Fisco, tendo presidido à Startup Madeira entre 2005 e 2017, antes de assumir os cargos que tem presentemente.

Fiscalização aumentada

No despacho de 26 de Abril de 2018, o vice-presidente determina que os três membros do Conselho de Fiscalização passem a receber por senha de presença o montante de 100 euros. Anteriormente o valor era de 60 euros, com o limite mensal de 120 euros. O despacho de Abril de Pedro Calado produziu efeitos a 1 de Janeiro de 2018.

Ao contrário da Região, na Autoridade Tributária nacional os membros do Conselho de Administração são dirigentes e trabalhadores em funções na AT, presididos pela directora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos receia que o caso da Madeira ‘fira de morte’ a existência do FET. Paulo Ralha condena aquilo que considera ser a “desvirtuação” do princípio do Fundo: “Que objectivo tem o Governo Regional em premiar directores regionais em funções, com um fundo que existe com outra função?” Até porque, sublinha, os membros do conselho de administração do FET a nível nacional não são pagos por essas funções. Desde que foi criado nunca os membros da administração do FET receberam ordenado, ao contrário dos da Madeira. Segundo nos revelou uma fonte do Ministério das Finanças “não é intenção do Governo remunerar os dirigentes do Fundo de Estabilização Tributária, que movimenta uns milhões de euros consideráveis todos os anos”.