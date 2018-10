Festival recua no órgão aos séc. XIV e XV

O Festival de Órgão da Madeira (FOM) vai recuar hoje no tempo e vai oferecer com a ajuda da convidada Catalina Vicens um concerto com música essencialmente dos séculos XIV e XV. A organista é especialista em música antiga e vai tocar no órgão existente na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus (Funchal), assim como no seu órgão portativo, um instrumento de menores dimensões, portátil....