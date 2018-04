Festival do Vinho português ainda hoje e amanhã

Começou ontem em grande a I edição do Portugal Wine Fest no Forum Madeira, organizado em parceria com a TributoIguaria, evento que decorre nos próximos dois dias e junta alguns nomes sonantes ligados aos vinhos. Se não pôde ir ao primeiro dia, ainda tem mais dois para ver, ouvir, aprender e provar vinhos e iguarias confeccionadas com vinho, que lhe é apresentado em formato workshop dinâmico.

Esta mostra de vinhos portugueses que decorre naquele centro comercial, começou ontem com destaque para o Vinho Madeira e um dos principais enólogos madeirenses, Francisco Albuquerque (Madeira Wine Company), mas continua hoje e amanhã com várias apresentações.

Como referido, o evento de vinhos conta com a presença de nomes reconhecidos internacionalmente no sector, como o nomeado, mas também João Afonso, David Baverstock, Américo Pereira (Enomania) e Júlia Kemper, estando garantidos diversos workshops, harmonizações e conferências durante estes dias (ver programa).

Refira-se que o Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, em conjunto com a TributoIguaria, apresentam esta primeira edição da ‘Festa do Vinho’ como uma forma de dar a provar e saber mais sobre vinho, com os nomes mais conhecidos do sector num espaço agradável, a céu aberto e sempre ao final do dia e nas primeiras horas da noite.

Assim, se já não foi ao primeiro dia, pode ir hoje, com as atenções a voltarem-se para a Herança Vínica Nacional. “Primeiro, com o conhecido crítico e produtor de vinhos João Afonso, que vai presentear todos os participantes com uma conversa onde as personagens principais são as castas nacionais em desuso. Depois desta Conversa com Vinho, será possível provar dois vinhos produzidos pelo próprio - Equinócio e Solstício”, frisa a organização.

Logo depois, o Alentejo vem até ao Funchal, “pela mão no enólogo David Baverstock, onde após uma conversa sobre as características únicas desta região, será possível provar três vinhos do seu projecto pessoal Howard’s Folly Wines”, realça.

“Para terminar o dia, o momento de Harmonizações junta estas duas regiões tradicionais – Alentejo e Madeira. O conceituado chefe madeirense Carlos Magno do Hotel Quinta da Casa Branca, apresenta dois pratos de autor onde incorpora estes dois sabores tradicionais”, alicia.

Se não puder ir hoje, ainda tem amanhã (embora possa participar nos dois dias), o último dia de festival, que “está reservado para o conceituado enófilo regional Américo Pereira da Garrafeira Enomania, que irá partilhar os seus truques e dicas sobre a arte de degustar o vinho, num workshop absolutamente único”, garante a organização.

“Depois do workshop é a vez da região da Bairrada ‘voar’ até ao Funchal nas mãos de Miguel Pinho, CCO da Idealdrinks, que faz uma retrospectiva sobre os vinhos clássicos desta região, acompanhado de uma prova dos vinhos São Lourenço e Colinas”.

Por fim, “o festival despede-se com um dos temas mais actuais do sector: o tema dos Vinhos Biológicos chega ao Portugal Wine Fest pela mão de uma das maiores figuras mundiais no que concerne aos vinhos biológicos: Júlia Kemper. A produtora vem falar sobre o seu projecto, desafios que enfrenta enquanto produtora de vinhos biológicos e desta forma de produção ancestral que se tornou moda. Já o chefe Yves Gautier da Quinta do Jardim da Serra, representante do mais alto patamar da cozinha bio na Madeira, junta-se a Júlia Kemper para um ‘showcooking’ de verdadeiras harmonias vinho-comida Bio”, conclui.