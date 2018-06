Festival do Cinema Italiano regressa ao Funchal

Em 2018, a Festa do Cinema Italiano está de regresso para a 11.ª edição, que tal como aconteceu em edições anteriores, irá passar por várias cidades do país. No Funchal, o festival realiza-se de 7 a 10 de junho no Teatro Municipal Baltazar Dias e é organizado pela Associação Il Sorpasso (co-produção do Teatro Municipal Baltazar Dias) e conta com o com o apoio da Embaixada de Itália, do Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, e a Câmara de Funchal.

De acordo com a informação disponibilizada no portal do evento, a Festa do Cinema Italiano começa, este ano, com a exibição de ‘The Place’, de Paolo Genovese, realizador do sucesso internacional de Perfetti sconosciuti (Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte), dia 7 de Junho às 21 horas. “Neste novo filme, o cineasta volta a explorar com este empolgante drama o lado oculto da alma humana, os seus segredos mas também os seus inesperados recursos: sentado à mesa de um bar, um homem misterioso pergunta: ‘O que serias capaz de fazer para realizar os teus sonhos e obter o que desejas?’”

Nas manhãs dos dias 8 e 9 de Junho (sempre a partir das 10h30), haverá sessões dedicadas aos mais pequenos com as oficinas ‘Piccolini’.

A animação ‘Gatta Cenerentola’, filme vencedor da Monstra – Festival de Animação de Lisboa, será apresentado no dia 8 às 16 horas. Trata-se de “uma história que, a bordo de um navio retro-futurista no porto de Nápoles, reimagina Cinderela como uma rapariga rebelde de 17 anos, que está prestes a casar-se com um traficante de droga megalómano que quer transformar Nápoles na capital da criminalidade do mundo”.

Ainda nesse mesmo dia (sexta-feira), às 18h00, é exibido ‘Nico, 1988’, filme vencedor da secção Orizzonti do Festival de Veneza, trata-se de um biopic sobre a última fase da vida de Nico, a mulher-símbolo dos Velvet Underground e musa de Andy Warhol, acompanhando a luta da artista contra os seus demónios, a toxicodependência e a relação com o filho.

Tambem no dia 8, às 21h30, é também exibido o novo filme de Sergio Castellitto, ‘Fortunata’, “a história de uma cabeleireira ao domicílio, com um casamento fracassado e uma filha de oito anos, que luta, todos os dias, com uma determinação feroz para realizar o seu sonho: abrir o seu próprio salão e controlar o seu destino, conquistando a sua independência e o direito à felicidade. A interpretação de Jasmine Trinca, protagonista do filme, foi distinguida com o prémio de Melhor Actriz na secção ‘Un Certain Regard’ do último Festival de Cannes”.

No sábado, dia 9, a festa começa com Algo de Novo, de Cristina Comencini, traz-nos a história Lucia e Maria, ambas na casa dos 40 são melhores amigas apesar de terem personalidades completamente diferentes. Lucia é uma mulher muito racional e pragmática que desistiu dos homens após o divórcio. Maria é espontânea e ingénua e bastante viciada em homens.

A seguir é apresentado o filme Botticelli-Inferno, uma viagem ao mundo do mestre da renascença, Botticelli, que passou mais de uma década a pintar e desenhar o inferno tal como o poeta Dante o descreveu.

Às 21h00 a festa continua com A casa tutti bene, a nova comédia de Gabriele Muccino. Sucesso de bilheteira em Itália, o filme acompanha uma numerosa e típica família italiana nas bodas de ouro de Pietro e Alba, na ilha de Ischia, em Nápoles. Música, comida e sorrisos acompanham este encontro mas quando uma tempestade bloqueia o numeroso grupo na ilha, obrigando-o a partilhar a casa, os rancores e as hipocrisias escondidas durante muitos anos emergem de forma imprevista.

Para o último dia do evento, domingo dia 10, às 16h00, está programada a exibição do documentário ‘Raffaello– il príncipe delle arti’, numa “digressão pelo trabalho do pintor Raffaello Sanzio (1483-1520) que começa na terra onde nasceu, Urbino, passando por Florença, chegando a Roma e ao Vaticano num total de 20 locais e 70 obras, 30 das quais de Raphael, contada através de múltiplos pontos de vista exclusivos e inéditos”.

O filme de Pierfrancesco Diliberto – ‘Pif, In guerra per amore’, que será apresentado às 18h00, conta a história de amor de Arturo e Flora, em Nova Iorque, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. “Para conseguirem dar o nó, Arturo tem de obter a aprovação do pai de Flora, que vive numa pequena aldeia da Sicília. O jovem só tem uma forma de lá chegar: alistar-se no exército americano que está prestes a desembarcar na carismática ilha italiana”.

A Festa no Funchal encerra no dia 10 às 21 horas com o ‘Nuovo Cinema Paradiso’ (Cinema Paraíso), de Giuseppe Tornatore, antecedido pelo último cine-jantes, numa versão restaurada a propósito do 30º aniversário do filme que marcou uma geração. “Vencedor de inúmeros prémios, nomeadamente um Óscar, um Globo de Ouro, o Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes, Cinema Paraíso foi capaz de suscitar nos espectadores do mundo inteiro um sentimento especial, de ternura e saudade, por um tempo que já não existe, por um passado feito de fotogramas de cinema”.

