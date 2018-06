Festival do Atlântico arranca com ocupação nos 90%

O fogo-de-artifício ainda não subiu aos céus mas há já motivos para começar a lançar os foguetes, pois a taxa de ocupação hoteleira para os primeiros dois fins-de-semana de Junho em que se realiza o Festival do Atlântico já é superior à do ano passado, revelou a secretária regional do Turismo e Cultura. Os 90% apurados na sondagem levada a cabo pela Direcção Regional do Turismo na terça-feira ultrapassam os 88% (88,4%) atingidos neste período em 2017. No horizonte está ainda a expectativa de um novo recorde para o destino no somatório do período em que decorre este cartaz, revela Paula Cabaço.

O Festival do Atlântico começa no próximo sábado, dia 9 e decorre nos três sábados seguintes, sempre às 22h30 no Funchal, colocando em competição empresas de vários países através da realização de espectáculos piromusicais no molhe exterior da Pontinha, que podem ser apreciados na baixa da cidade. O cartaz, um dos mais recentes da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, vem ano após ano conquistando residentes e visitantes.

Os números da ocupação para os fins-de-semana de 9 e 10 e 16 e 17 de Junho resultam de um levantamento feito junto de 71 empreendimentos turísticos, correspondentes a 9.030 quartos, que representam cerca de 68% da oferta, assim como a estimativa de ocupação para todos os quatro fins-de-semana do Festival, que aponta para que chegue a 87%. É com base nisto que a secretária alimenta a crença de que a Região poderá estar perante um novo recorde na procura do destino, até porque a ocupação apurada pela Direcção Regional de Estatística para a totalidade do mês de Junho de 2017 não ultrapassou os 84%. As próximas auscultações a concretizar junto do sector confirmarão ou não estas expectativas.

Para Paula Cabaço este números representam a consolidação da procura por este cartaz, que vem “crescendo consecutivamente e reforçando a sua qualidade e a fidelização do público”, referiu, citada pelo seu gabinete. Ainda falando sobre a ocupação nos fins-de-semana do fogo, acredita que as próximas sondagens permitirão aferir se realmente a Região será capaz de igualar a percentagem atingida em 2017, na ordem dos 90%. “O facto de estarmos acima nos primeiros dois fins-de-semana deixam-nos confiantes”, assumiu.

O Governo Regional, através da Secretaria, terá investido um pouco mais nesta edição, mas o valor não foi para já divulgado. No ano passado ultrapassou os 240 mil euros. A secretária reserva mais informações para a conferência de imprensa na próxima semana, levantando apenas a ponta do véu para afirmar que há algumas novidades.