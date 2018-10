Começa hoje, pelas 21h30, na Igreja de São João Evangelista (do Colégio) a 9.ª edição do Festival de Órgão da Madeira (FOM), um evento organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, no âmbito do programa comemorativo dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira, e que conta com a direcção artística de João Vaz.

O programa do concerto de hoje assinala o 10.º aniversário...