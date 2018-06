Festival de bandas madeirenses na Gastronómica de Santana

É já um dos grandes cartazes culturais e de animação da costa Norte da ilha. A Mostra Gastronómica de Santana decorre de 20 a 27 de Julho, congregando sete restaurantes do concelho que vão dar a conhecer iguarias regionais, em particular as do município, que configuram um dos ingredientes principais deste certame.

“Com este tipo de evento, os nossos comerciantes mostram o que de melhor se confecciona na gastronomia em Santana”, começa por dizer Élia Gouveia, vereadora com o pelouro da Cultura na autarquia liderada por Teófilo Cunha.

Conforme já revelou o DIÁRIO de Notícias, este evento recheado de sabores e tradições terá como atractivos os concertos dos UHF (a 21 de Julho) e de Camané (a 25 de Julho). Mas há muito mais para descobrir na Mostra Gastronómica de Santana, pois a organização do evento, a cargo da autarquia, convidou para os vários dias de actuação diversas bandas regionais de covers e de originais.

Assim, a 20 de Julho, dia de abertura, a organização convidou um novo projecto pioneiro de tributo ao rock português: chama-se CHAP4 (deverá ler-se chapa 4) e é único na Região.

Os CHAP4 interpretam temas em português, baseando o seu repertório em músicas que abrangem várias gerações. Entre os vários covers interpretados pela banda encontram-se músicas dos Xutos & Pontapés, Resistência, Delfins, Rádio Macau, entre outros, com o intuito de valorizar o que é nacional. O repertório da banda foi escolhido a dedo para que a interacção com o público seja fácil e natural.

“São vários dias de animação e as noites temáticas são um sucesso na nossa Mostra, por isso, queremos garantir a quem visita Santana nessa semana tenha a sensação que também participa num festival de bandas de covers”, adianta Élia Gouveia. A festa continuará pela noite dentro com discoteca ao ar livre a cargo do DJ madeirense Pedro Pestana.

No sábado, 21 de Julho, sobem ao palco os Stratus, projecto de originais, natural de Santana e que canta exclusivamente em português, com um estilo marcadamente rock. Após alguns anos parada, a banda, fundada em 1999, regressou em 2013 sempre com o mesmo objectivo: compor novas músicas, tocá-las ao vivo, e sobretudo, divertir-se a fazê-lo. Fevereiro de 2018 marcou o lançamento do primeiro EP da banda, intitulado ‘Voltar’ e que conta com seis temas originais.

A festa continua novamente com animação pela noite dentro com a selecção musical do DJ e animador Silvio Freitas (DJ Sil).

Domingo, 22 de Julho, é dia de noite tradicional, com a presença de vários grupos tradicionais de folclore e bailinhos.

No início da semana, segunda-feira, 23 de Julho, a noite será dedicada ao pop rock e haverá dose dupla de covers com a presença das bandas The Grumpies e Acoustic Junkies.

Na terça-feira, dia 24, estreia-se em Santana o projecto musical DonaZica, um trio de jazz madeirense formado por Vítor Anjo na guitarra, João Sousa no baixo e Paulo Gouveia na bateria. Habituados a tocar juntos em diversos projectos, os músicos propuseram‐se a formar este trio como banda de suporte a outros solistas, das mais variadas origens musicais. Elisa Silva junta-se desta vez ao grupo, ela que é uma jovem cantora originária da Ponta do Sol, cujo timbre suave e carregado de soul é o cartão-de-visita para uma noite mais jazzística.

A noite de 26 de de Julho será dedicada aos saudosos anos 80, e não só, tendo como cabeças-de-cartaz dois grupos: a banda Spot The Difference que aborda temas mais eclécticos, acrescentando também novos estilos e géneros musicais, tais como o funk, o jazz, a bossa nova, o blues, alguns clássicos intemporais, e ainda o electro rock e o romantic pop; e os Stardust Acoustic Project, um quinteto que transforma grandes êxitos antigos, sobretudo dos anos 80, em versões acústicas, aliás, a banda transporta o espectador ao passado de forma ritmada e contagiante, recordando grandes temas de bandas e compositores icónicos tais como Pink Floyd, The Doors, Dire Straits, Michael Jackson, A-ha, entre muitos outros.

A noite de 27 de Julho termina com discoteca ao ar livre com o DJ e MC Daniel Caires (aka Partyrocker).

“Está feito o convite para visitar o concelho de Santana nestes oito dias de gastronomia e sabores”, conclui Élia Gouveia.