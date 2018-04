Festival da Canção ao som de cordofones

São 12 os temas que hoje competem para ganhar o troféu Folhas de Prata, o prémio para o vencedor da 37.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira. A partir das 16 horas no Centro de Congressos da Madeira desfilam as canções a concurso, um espectáculo que tem por tema o Livro e a particularidade de destacar os cordofones tradicionais.

Pelo segundo ano sem a habitual representação da Equipa de Animação da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), este formato apresentado por Vanessa Oliveira será enriquecido com dois medleys, um com temas da Disney interpretado por um grupo de jovens músicos de cordofones e pelo Coro Juvenil da DSEAM e outro com um conjunto de canções das que fizeram as mais de 30 edições do Festival, interpretadas pelo Coro Infantil.

Os solistas são crianças entre os sete e os 10 anos, todas com temas originais. Serão avaliadas pelo júri, formado por três crianças e quatro adultos, entre eles o director regional de Educação, Marco Gomes, que o preside.

Ontem ao final do dia ainda havia bilhetes. Podem ser adquiridos hoje a partir das 14 horas no Centro de Congressos por 12 euros. Os grupos de cinco ou mais pessoas pagam 10 euros por pessoa.

Como já vem sendo tradição, o espectáculo será gravado pela RTP-M para posterior transmissão no canal regional e ainda na RTP Internacional e RTP1, que pelo terceiro ano dará espaço a este concurso regional. Trata-se do mais antigo festival da canção infantil em continuidade, destacou Ricardo Araújo, coordenador de produção no DSEAM.