Festivais, concertos e festas no Roteiro de quinta-feira, 10 de Maio, a sábado dia 12

QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal os filmes ‘Os Empatas’ (comédia), ‘Asas Pelos Ares’ (animação) e ‘Journeyman - Vontade de Vencer’ (drama).

Principia o Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol. O Encontro com o Cinema associa-se a este festival, sendo que o filme semanal será exibido excepcionalmente esta quinta-feira, pelas 21h30: será a fita ‘Colo’, de Teresa Villaverde. Haverá uma conversa aberta com Vasco Pimentel, um dos directores de som mais respeitados do cinema europeu.

Projecto ‘À Descoberta da Música’ (de quinta-feira a sábado) e o ‘Concerto da Orquestra Académica do Conservatório’ (sábado, às 20 horas), integrados nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas e organizados em parceria com o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, decorrerão, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, todos com entrada livre e abertos à população.

Restaurante Bahia acolhe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

SEXTA-FEIRA

A ‘baixa’ do Funchal acolhe as cores e os sabores de Itália, de sexta-feira até domingo. O ‘Festival Italiano’ chega para promover a arte, gastronomia e música transalpinas. O ‘Troféu Regional do Pizzaiolo da Madeira’ será na Praça Almirante Reis, no domingo, entre as 12 e as 18 horas, com os participantes a mostrarem ao júri, onde pontifica o chefe Rui Rodrigues, os seus dotes nas categorias ‘Pizza Arte’ e ‘Pizza Clássica’.

Às 21 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o concerto de Nuno & The End, com Nuno Filipe no piano, teclas e voz, Jorge Garrelhos na guitarra, Ricardo Dias no baixo e Luís Barreto na bateria e faixas de acompanhamento. Os ingressos custam 7,5 euros e estão à venda na bilheteira do Teatro.

A Capela de Nossa Senhora do Loreto, no Arco da Calheta, acolhe o projecto ‘Capelas ao Luar’, pelas 21 horas, com músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM): Anahit Dalakyan (violino), Marta Morera (viola d’arco) e Mikolaj Lewkowicz (violoncelo).

Evento ‘Tribe Fusion’, no Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite com o popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

O Scat, no passeio marítimo do Lido, acolhe o evento ‘André Santos convida...’ com João Barradas (acordeão). Os concertos são sexta-feira e sábado, pelas 23 horas.

Clube Marginal propõe o evento ‘No Rules’, com DJs Oxy e Migs.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira propõe a festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1hora. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

SÁBADO

O DIÁRIO de Notícias apresenta a 1.ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira, no Pestana Casino Park, a partir das 9h30.

Histórias encenadas na Porta 33, às 11 horas, destinadas a famílias com crianças dos 3 aos 6 anos, orientadas por Catarina Claro. O tema deste sábado é ‘Geom e Trica - A cidade das formas’, a partir da exposição Amândio de Sousa - ‘Uma escultura na cidade e outros ensaios’ - e inspirada no livro ‘Por cuatro esquinitas de nada’, de Jerome Ruillier.

‘Prazer em conhecer, Baltazar’, às 15 horas, no Teatro Municipal, com criação e interpretação de Catarina Claro e João Pedro Ramos, e produção da Casa Invisível – Associação Cultural.

A APCM - Associação de Paralisia Cerebral da Madeira promove, pelas 14 horas, evento solidário ‘Porcalhada’.

No âmbito da visita oficial da Governadora do Distrito 115CS, CL Gabriela Fernandes, ao Lions Clube do Funchal, a OCM e o Lions Clube do Funchal promovem, pelas 18 horas, um concerto solidário, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Tocará o Ensemble XXI da OCM, com a participação de uma solista convidada (pianista Alina Taraban), concerto integrado no ‘Ciclo de Jovens Solistas’.

O Castanheiro Boutique Hotel será palco do evento ‘A Caminho do Aleste - Sunset Party’.

Vespas Club acolhe festa ‘Out Of The Box’, com o DJ Oxy e o VJ Goldtrix.

Noite latina na Cantina El Mexicano. Bebidas grátis para as mulheres entre a meia-noite e as duas horas da manhã. Há DJ convidado.

‘One Night At The Disco’ é a proposta do Copacabana, enquanto no Garden a festa da noite chama-se ‘Exteeended’ e contará com Michael C, Jay Câmara e Phill.Me, exclusivamente em vinil.