QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de terror/acção ‘Operação Overlord’, o filme de suspense/thriller/acção ‘A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha’, o drama português ‘Carga’ e a comédia francesa ‘Belleville Cop - O Super Agente’.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel...