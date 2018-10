Festas na Ponta do Sol com música, folclore e DJs

As festas da Nossa Senhora do Livramento celebram-se este fim-de-semana, dias 12,13 e 14 de Outubro, na Capela do Livramento, na Ponta de Sol e contam com a presença de diversos artistas que prometam animar os três dias de festa.

No sábado, o programa da festa tem previsto, depois da novena dos jovens e missa, a actuação do Grupo Folclore da Ponta de Sol, marcado para as 20h30....