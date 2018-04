Festas e concertos no Roteiro de 12 a 14 de Abril

QUINTA-FEIRA

Há três estreias nos cinemas do Funchal: ‘Soldado Milhões’; ‘Rampage - Fora de Controlo’; e ‘A Maldição da Casa Winchester’.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira propõe o jantar-espectáculo ‘Showtime - The Musical’, com a Orquestra de Salão do Casino.

SEXTA-FEIRA

O Teatro Municipal Baltazar Dias irá recordar o pintor Danilo Gouveia através da inauguração, às 18 horas, de uma exposição na sala de pintura.

Inauguração, às 19 horas, da exposição ‘Bluette 2 - Bestiário’, na Galeria dos Prazeres, protagonizada por Carla Cabral e Sérgio Lemos.

Principia a Expo Tropical - 3.ª Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais, no Cais 8 e Praça do Povo, com animação até domingo. Nestes dias actuam nomes como Bryan Wilson, Miro Freitas, Aoakaso, Banda D’Além e Ruben Aguiar. Haverá muitos outros motivos de interesse.

Barreirinha Bar Café (BBC) volta com mais um fim de tarde descontraído com Pedro Sousa na cabina de som até às 23h30. Depois há mais um episódio da rubrica ‘under_socorro’, coordenada por Li-Polymer, que desta vez trará, de regresso à Madeira, o artista grego Simos Tagias. Os visuais estão a cargo dos Glitch Visual Artists. Os bilhetes estão disponíveis para venda no BBC.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite com o popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A cantora portuguesa Lena d’Água e o trompetista de jazz João Moreira são os convidados do músico madeirense Bruno Santos, para concertos no SCAT Music Club &Restaurante, no Funchal. Actuações às 23 horas na sexta-feira e no sábado.

Clube Marginal na Avenida Sá Carneiro acolhe ‘Lucky 13’, com Migs, enquanto no Jam haverá o melhor do funk com a selecção do DJ Maurílio Freitas.

Discoteca Copacabana sugere mais uma noite ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves (oferta de três bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1 hora). O Garden contará com as escolhas musicais de Michael C.

SÁBADO

Encerra a exposição ‘Rui Goes Ferreira. Imagem de uma obra interrompida’, patente ao público na Porta 33 que promove às 11 horas a história encenada por Catarina Claro intitulada ‘Avô: palavras não chegam para te contar’ e, durante a tarde, às 16 e às 18 horas duas visitas guiadas por Madalena Vidigal, comissária da exposição.

O Coro de Câmara da Madeira realiza concerto solenização de eucaristia, às 18 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Funchal.

A Orquestra Clássica da Madeira dá concerto, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o solista Miguel Canada (tuba) e o maestro convidado Jorge Salgueiro.

A partir das 19 horas, o Barreirinha Bar Café acolhe o artista Nuno Freitas com a rubrica ‘He’s lost control’, que visa divulgar a obra dos músicos e bandas de rock à margem do mercado convencional.

O filme ‘O Terceiro Assassinato’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

A banda Conexión Latina dá concerto, a partir das 22h45, no Hole in One Madeira, na Estrada Monumental, Funchal.

Clube Vespas terá ‘All Night Set’ com o DJ Maurílio Freitas, no Jam há ‘Top of the pops’ e no Marginal a proposta vai para ‘Resident Evil’ com o DJ Migs. A partir das 4h30, os três espaços vão estar interligados.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘One Night At The Disco’ com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Phill.Me.