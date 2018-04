Festas de São Vicente trazem holandês Tony Junior

É o primeiro grande nome a ser confirmado na vertente de música de dança do cartaz daquelas que são as maiores celebrações concelhias ao ar livre da Madeira: as Festas de São Vicente. Trata-se do mediático e provocador DJ holandês Tony Junior, conhecido como um dos mais talentosos e arrojados artistas daquele país que se tem revelado um ‘viveiro’ de grandes nomes da música electrónica.

Tony Junior, tido como um ‘enfant terrible’, é um prodígio musical holandês conhecido pelas músicas sexy e pelas colaborações com grandes nomes como, por exemplo, Nicolas Nox e o ‘gigante’ Tiësto, com quem costuma actuar frequentes vezes para grandes multidões.

Aliás, um dos seus ‘singles’ de maior sucesso com Tiësto é ‘Get Down’, lançado através da Musical Freedom, tendo chegado ao topo das tabelas do serviço de música ‘on-line’ Beatport, enquanto o vídeo alcançou logo milhões de visualizações, tendo actualmente mais de 12 milhões. A música tornou-se num sucesso mundial, transformando-se num clássico de música dança instantânea à medida que continua a conquistar o público.

Ele, que é claramente um artista e performer para milhares, tem sabido usar o seu carisma de forma inteligente e passou a ser requisitado para actuar em clubes e festivais como ‘Tomorrowland’, ‘Mysteryland’, ‘Wicked WMC’, Pacha Ibiza, Montreux Jazz Festival, entre outros eventos e locais.

Este DJ, que tem aumentado o currículo com actuações em toda a Europa, Ásia, América do Sul e Estados Unidos da América, além de edições de temas através de editoras como a Spinnin’Records, Musical Freedom, DOORN Records e Dim Mak, virá então à Madeira em pleno Verão para animar as Festas de São Vicente.

Tony Junior, nome artístico de Tony Peroni Junior, tem actuação marcada para o dia 24 de Agosto, conforme revela Dário Silva, do Grupo Café do Teatro, entidade responsável pela componente de animação nocturna das Festas de São Vicente.

“Este ano, pela primeira vez, todos os artistas que levamos às Festas de São Vicente têm dimensão internacional”, explicou o responsável, adiantando que este ano não haverá DJs nacionais.

“Vamos mudar um pouco o formato, ou seja, os DJs internacionais vão actuar um pouco mais tarde. Na prática, o nosso DJ residente Nélio Fabrício vai entrar em acção depois das bandas cabeças-de-cartaz e logo depois então actuarão os DJs internacionais, desta forma será mais suave a transição entre as propostas de animação, algo também a pensar no público menos jovem”, acrescentou Dário Silva.

E por falar em bandas, recorde-se que, conforme já revelou o DIÁRIO, as Festas de São Vicente deste ano têm confirmados os concertos do grupo Ala dos Namorados (22 de Agosto) e Pedro Abrunhosa (23 de Agosto).