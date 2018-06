Festas de Santo António estão de volta

Santo António recebe, de 8 a 13 de Junho, as Festas da Freguesia. Para estes dias, e como já vem sendo habitual, o evento terá um programa recheado de actuações com diversos artistas convidados, sendo que o ponto alto acontece, no dia 12 de Junho, com o desfile das marchas populares.

O alinhamento, divulgado na página de Facebook da Junta de Freguesia de Santo António, revela que as festas arrancam amanhã com a animação de Bruno Faria, que sobe ao palco às 21 horas. O artista irá ‘aquecer’ o recinto do espectáculo para depois ‘entrar em cena’, pelas 22h30, o músico Miro Freitas, mais conhecido por ‘menino do povo’. O madeirense, que tem feito furor pelos espectáculos da Região e um pouco por todo o mundo, lançou há pouco tempo o tema ‘Tan Solita’, onde conta com a colaboração de Ricardo Thompson. Neste momento, o tema já tem mais de 50 mil visualizões no Youtube.

No dia 9 de Junho, sábado, as Festas da Freguesia acolhem a III Noite de Folclore de Santo António, onde irá receber vários grupos da Madeira e do continente. São eles: Grupo de Concertinas ‘Sons de Cascona’, de Coimbra, Rancho Folclórico ‘Moleirinhas de Cascona’, de Coimbra, Grupo Folclórico da Casa do Povo do Campanário e Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António. Uma iniciativa que se realiza, pelas 21 horas, e que promete animar os madeirenses e os turistas que estiverem em Santo António.

A animação continua no dia seguinte, 10 de Junho, domingo, com Johne D’Luka, que sobe ao palco, pelas 21 horas. Depois de o artista brasileiro actuar é a vez de Bryan Wilson fazer vibrar o público com os seus temas. Isto pelas 22h30. O madeirense, que tem feito furor por esse mundo fora, tem vindo várias vezes à Região, onde tem uma grande legião de fãs.

Depois destas duas grandes actuações, o evento prossegue na segunda-feira, dia 11 de Junho, com duas bandas regionais, sendo que, pelas 21 horas, tocam os Aoakaso e, pelas 22h30, sobe ao palco o recém-formado grupo 4 Gerações (ver destaque).

Porque a festa não pode parar, no dia 12 de Junho, pelas 21 horas, realiza-se aquele que é considerado o ponto alta das Festas da Freguesia. Nada mais, nada menos do que as Marchas Populares que saem à rua com 12 grupos para abrilhantar o evento e trazer um outro colorido à freguesia de Santo António. A noite encerra com ‘chave de ouro’, com a actuação do conhecido músico Vasco Freitas e a ‘Galáxia Band’, que iniciam a sua ‘viagem’ musical às 23 horas.

No último dia das festas, 13 de Junho, sobe ao palco, pelas 21 horas, o grupo Buzico. Já, pelas 21 horas, actua o conhecido artista madeirense Rúben Aguiar. O músico, que possui muitos seguidores, lançou há pouco tempo o tema ‘Jessy’, tendo o ‘videoclip’ sido gravado na Região. Neste momento, a música original já conta com mais de 77 mil visualizações na plataforma digital do Youtube.