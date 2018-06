Festa rainha das matinés dançantes com cartaz final

É a festa rainha das matinés dançantes na Região, com características únicas que a tornam um evento ímpar no leque de eventos de Verão na ilha. Trata-se do ‘Casino da Madeira Rooftop’, “uma das paragens obrigatórias no calendário de festas da Madeira”, como salienta Márcio Costa, coordenador de Animação do Casino.

Recorde-se que, na já anunciada edição deste ano, marcada para 14 de Julho, como já noticiado pelo DIÁRIO de Notícias, esta festa irá contar com uma dupla de peso, Frankey & Sandrino, mas nem só de convidados internacionais viverá o ‘Casino da Madeira Rooftop’. Isto porque os DJs da Região representam uma das partes mais importantes do evento, pois são eles que dão o mote, que criam a atmosfera certa para a entrada em cena dos cabeças-de-cartaz.

E para a edição deste ano há duas novidades: os convidados Nelson Caires e Jay Câmara, aos quais se junta Michael C, nada mais, nada menos do que o ‘alter ego’ artístico de Márcio Costa.

Michael C é, de longe, um dos mais conceituados DJs madeirenses, ele que já participou nos principais festivais de música de dança na Madeira, tendo já chegado a actuar em países como o Reino Unido e México. Hoje, além de ser, lá está, o coordenador de Animação do Casino, e responsável pelo Copacabana e pelo Garden, continua a promover, a actuar e a produzir música electrónica.

Já Nelson Caires é uma das estrelas em ascensão dentro da cena do DJing na Madeira. Com um estilo muito próprio, tem vindo a afirmar-se em eventos nos principais clubes da Região, entre eles, o Garden. “Com um trabalho de estúdio, que já está a ganhar frutos, o apelo e potencial deste artista começa a fazer-se sentir. Temos o privilégio, em poder contar pela primeira vez com a sua música, no nosso ‘Rooftop’”, diz Márcio Costa.

Jay Camara é outra das figuras mais conhecidas e carismáticas do DJing na Região. Foi residente, por largos anos, no extinto Clube Molhe, onde chegou a passar música lado a lado, com grandes artistas da música de dança mundial, como o mítico Francois Kevorkian. Assumidamente DJ com residência mensal no Garden, Jay Camara pisa também ele, pela primeira vez, o palco do ‘Rooftop’ do Casino da Madeira.

De resto, as pulseiras de acesso ao ‘Rooftop’ estarão à venda em breve, e terão um custo de 10 euros até 13 de Julho (inclusive) e de 15 euros à porta, no dia do evento. Poderão ser adquiridas na recepção do Casino da Madeira, no Balcão de Informações do Fórum Madeira e ainda no Maia Coffe Shop (Junto à Praça do Povo). Cada pulseira inclui uma água, ou sumo, ou cerveja e entrada no Copacabana e Garden para a ‘afterparty’. “Se há festas que são impossíveis de perder, esta é uma delas”, garante Márcio Costa.