É com um investimento de 498 mil euros (mais 75 mil em relação ao ano passado) que a Festa da Flor 2018 se vai concretizar ao longo de quatro semanas, mais concretamente, de 19 de Abril a 13 de Maio. Na apresentação do cartaz turístico, que decorreu na tarde de ontem, a secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, anunciou que a animação vai ser reforçada, tendo em conta o alargamento do período de festa, que conta com a colaboração de 4.100 pessoas.

A última sondagem da Direcção Regional do Turismo aponta para uma taxa de ocupação hoteleira na ordem dos 85%, “menos 2%” em relação ao período homólogo do ano anterior. Porém, estes dados deverão ser actualizados na próxima quinta-feira, visto que “há sempre marcações feitas em cima da hora”, facto que leva Paula Cabaço a crer que “este valor ainda poderá subir”.

Para assinalar os 600 anos dos descobrimentos das ilhas, a Festa da Flor 2018 decorre sob a temática ‘600 Anos em Flor’. Esta é a primeira vez que o cartaz turístico tem a duração de quatro semanas, sendo que Cerimónia do Muro da Esperança, na Praça do Município, que decorrerá no dia 21 de Abril, a partir das 10 horas, bem como o grande Cortejo Alegórico da Flor, que se vai realizar no domingo, dia 22 de Abril, pelas 16 horas, com o tema ‘600 Anos em Flor’, prevalecem enquanto momentos fortes do programa.

Ainda sobre o cortejo, o itinerário será idêntico ao do ano passado, no entanto, este é o maior desfile de sempre, integrando 11 grupos, com cerca de 1.500 participantes. Os carros alegóricos ficarão em exposição nas imediações da Praça do Povo até às 18 horas do dia a seguir ao do cortejo.

Mantêm-se no programa enquanto pontos de forte atracção os tapetes florais, que se realizam ao longo da Avenida Arriaga, e o Mercado das Flores e dos Sabores regionais, que conta com a participação de 18 stands destinados à venda de flores e à comercialização de produtos regionais, ligados à gastronomia e ao artesanato.

Ao longo destes dias, a animação estará a cargo de diversos grupos folclóricos, provenientes dos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Machico. “Será um total de 24 actuações durante todo o período do cartaz turístico”.

Nos últimos ‘cartuchos’ do certame, de 10 a 13 e Maio, haverá a instalação de estruturas florais na Praça do Povo e na Avenida Francisco Sá Carneiro, sendo que os workshops destinados a locais e visitantes vão incidir sobre temáticas associadas às tradições madeirenses, desde os tapetes florais, o Bordado Madeira, poncha, entre outros.