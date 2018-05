Festa encerrou em beleza e com honra aos campeões

Terminou ontem à tarde, com a cerimónia de encerramento realizada no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco, a edição 2018 da Festa do Desporto Escolar.

Este evento final foi escolhido, sobretudo, para coroar os diversos campeões das modalidades colectivas - andebol, basquetebol, futsal e voleibol -, uma vez que os vencedores das modalidades individuais já tinham recebido as respectivas medalhas à medida que as suas provas se foram concluíndo.

Uma cerimónia de encerramento abrilhantada por um bonito espectáculo gímnico, no qual participaram vários grupos provenientes de diversas escolas da Região e que conseguiu cativar as atenções do público, maioritariamente composto por alunos e professores, mas também com alguns pais, que encheu as bancadas do pavilhão da Francisco Franco.

Antes disso, ao longo de todo o dia, centenas de alunos estiveram envolvidos na disputa das finais das quatro modalidades colectivas, bem como noutros desportos individuais, como seja o judo, o ténis de mesa e a ginástica. Foi o culminar de uma competição intensa e muito acesa ao longo de toda esta semana, que movimentou cerca de sete milhares de estudantes.

E como sempre acontece, os jogos decisivos trouxeram a alegria e a celebração para os que venceram e as lágrimas e a desilusão para os que perderam. Mas na esmagadora maioria dos casos com um enorme ‘fair-play’ e desportivismo entre todos, sinal claro de que os objectivos de educação e de formação dos alunos/atletas estão a ser atingidos.

Destaque ainda, neste último dia, para as multiactividades realizadas em espaços exteriores, muito em particular as actividades inseridas no Dia Paralímpico Nacional, de que damos conta noutra página desta edição.