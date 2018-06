Festa do futebol juvenil anima Gaula

O Torneio do Juventude de Gaula 2018 lotou ontem o complexo desportivo do Governo Regional como há muito não se via. O evento, de cariz solidário, tem como padrinho o defesa campeão de juniores do Benfica, o madeirense Miguel Nóbrega, sendo a Coca-Cola European Partners Portugal um parceiro fundamental para levar a cabo os propósitos sociais que a direcção do emblema gaulês se propôs cumprir.

Miguel Nóbrega ficou satisfeito com a envolvência da prova, confessando ter ficado surpreendido com a sua dimensão, e mostrou-se agradado com a qualidade dos jovens que passaram pelo sintético de Gaula.

Já a organização, que franqueou as inscrições de forma gratuita e optou apenas por premiar o fair-play, também não escondeu o contentamento pela forma “desportivamente saudável” como todos estão a encarar uma competição que conhece hoje o seu epílogo.

Carlos Freitas, presidente do clube, agradeceu a abertura do espaço, que permitiu a realização de almoços para todos os que por lá passaram, e mostrou-se esperançoso que dentro em breve o Governo Regional possa colocar toda a infra-estrutura ao serviço da população de Gaula e de quem visita a freguesia. A prova reuniu crianças entre os 9 e os 13 anos e termina hoje às 17 horas, com a entrega de galardões e a realização do maior Laço Azul humano na Madeira, desafio que os responsáveis do clube pretendem cumprir para alertar contra os maus tratos infantis.

No plano solidário, nota ainda para a angariação de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome e para uma campanha de adopção de cães da responsabilidade do Centro de Recolha de Animais Errantes de Santa Cruz.

Refira-se que o Torneio do Juventude de Gaula é parceiro do Douro Cup. Portanto, todos os participantes de Gaula poderão participar no Douro Cup a preços especiais.