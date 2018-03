Ao quinto dia consecutivo a capital madeirense, Funchal, serviu para colocar Portugal no mapa das provas internacionais de natação, com vários nadadores a garantirem o passaporte para campeonatos do Mundo e da Europa.

Depois do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal ter recebido o espectáculo de quatro dias dos Campeonatos Nacionais de Natação de juvenis, juniores e seniores, ontem a festa da natação portuguesa terminou com o Meeting da Madeira, e, tal como aconteceu desde a passada quinta-feira, houve alegria ao cortar da meta.

Gabriel Lopes, da Louzan Natação foi o primeiro atleta a festejar, no dia de ontem, a obtenção dos mínimos para os campeonatos do Mundo de Piscina Curta, que se realizam em Hangzou, na China. O atleta do Louzan Natação veio a rubricar tal feito na prova dos 200 metros mariposa ao conseguir o tempo final de 1.55,79 minutos. Já durante a sessão da tarde, houve novo ‘grito de guerra’ nas piscinas, desta feita com a conquista de igual feito, por parte de Ana Catarina Monteiro. A nadadora garantiu o passaporte para Hangzou na distância dos 200 metros mariposa com o registo de 2.09,41 minutos.

A terminar referência ainda para um novo recorde de Portugal no escalão de juniores, onde o autor foi o benfiquista, Filipe Santo na distância dos 1.500 metros livres, e com a marca de 15.06,77 minutos.

Madeirenses brilham no Meeting

Em termos regionais, o Meeting da Madeira, que contou com 117 atletas de 19 clubes, também consagrou vários atletas. João Castro (CD São Roque) voltou a amealhar medalhas tal como nos Nacionais, desta feita em representação da selecção da Madeira. O internacional madeirense dominou as provas de 100 metros livres 50 metros costas. Já o seu colega de selecção, Henrique Gomes também subiu ao topo do pódio por duas ocasiões nos 100 e 200 metros costas, o mesmo acontecendo com o nadador do Nacional, Luís Silva nos 100 e 200 metros bruços.