Festa da esgrima feita por infantis e cadetes

A cidade de Santana recebeu, no passado fim-de-semana, as finais regionais de esgrima destinada aos escalões de infantis e cadetes.

Na prova de florete de infantis masculinos, a formação da ADR Ponta Delgada veio a estar em destaque ao conquistar os três primeiros lugares do pódio, com João Faria a ser o vencedor, seguido por Bruno Ventura e Pedro Jesus, este último ex-aequo com Luís Pires (CD 1.º Maio). Nesta competição destaque para o encontro das meias-finais, entre o Pedro Jesus e João Faria que terminou em 14-15 e entre o Luís Pires e Bruno Ventura, com o resultado final a ser de 6-7.

Nos femininos, Marta Fernandes (ADRPD) conquistou o ouro, enquanto Margarida Andrade (CDR Santanense) e Alix Betânia e Cátia Pacheco (CDR Santanense), fecharam os restantes lugares do pódio.

Nos Diogo Gouveia (CD 1.ºMaio) veio a erguer o troféu depois de vencer, na final, por 15-10, César Rosa (CDR Santanense). Ficaram com a medalha de bronze José Freitas (CDR Santanense) e o João Góis (ADRPD).

A atiradora de Santana Cláudia Gomes (festejou no sector feminino com a conquista do primeiro lugar e após vitória no combate final diante de Marta Fernandes (ADRPD). O bronze foi entregue a Érica Nascimento (CDR Santanense) e Sara Mota (CD 1.ºMaio).

Referência ainda para as medalhas de fair-play entregues a Artur Pires e Alix Betânia em infantis e a Luís Ramos e Jenny Gouveia na categoria de cadetes.