Festa da Cebola com muita música no ‘prato’

Aí vem mais uma edição da Festa da Cebola, um cartaz que atinge os 21 anos de existência, tendo já ganho uma dimensão e popularidade mais ampla ao longo dos anos nesta localidade e um pouco por toda a Região, dado que o cartaz cultural e de entretenimento deste evento tem servido de chamariz para muitas pessoas que, ao longo de um fim-de-semana, podem desfrutar de música, cortejos, música popular, discoteca ao ar livre, entre muitas outras actividades.

A animação no Caniço começa a 19 de Maio e muito para descobrir na ementa (veja o destaque com a programação).

Este evento é produzido pela Junta de Freguesia do Caniço e pela Associação Sons da Tradição e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

São cerca de 25 feirantes que estarão a preparar as mais variadas iguarias durante estes 3 dias de festa, e sendo a cebola o “artista principal”, a organização está a solicitar que se introduza este ingrediente na maior variedade de pratos possíveis.

“Devido ao mau tempo, a produção da cebola foi fraca, no entanto, conseguimos reunir cerca de 200 expositores de cebola”, começa por dizer Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia.

A abertura oficial da XXI Festa da Cebola acontece na sexta-feira, 18 de Maio, pelas 19 horas, com uma recepção às entidades a cargo da Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, seguindo-se da actuação pelas 21 horas do artista madeirense Pedro Garcia, que antecederá a subida ao palco do cabeça-de-cartaz dessa noite, o artista brasileiro Johne D’Luka, sendo que a festa prossegue até às 2 da manhã com o DJ e animador Silvio Freitas, mais conhecido por DJ Sil.

No sábado, 19 de Maio, as actividades iniciam-se pela 19 horas, e contam com a actuação do artista popular João Quintino, às 21 horas é a vez do grupo Fitness Team prestar a ‘devida’ homenagem ao exercício físico, também como forma de ‘aquecer’ o público para o concerto do cabeça-de-cartaz desse dia, Bryan Wilson, terminando com o ‘set’ do DJ Raffz.

“Melhoramos o cartaz quer em termos gastronómicos, quer em termos de entretenimento e cultural relativamente ao do ano transacto, pois queremos atrair mais gente à freguesia do Caniço. Este evento é o mais importante da nossa freguesia”, adianta o presidente da Junta de Freguesia.

O programa termina no domingo com o tradicional cortejo alegórico da cebola, cerca de 500 figurantes desfilam e animam as ruas do Caniço, e com o ponto alto da noite ser a actuação da banda Jamie & The Marx, pelas 21 horas.

Recorde-se que este produto agrícola, que o dá nome a este evento, é o mais cultivado nesta zona que pertence ao concelho de Santa Cruz.

Programa

Dia 18

19h30 Banda Filarmónica do Caniço

20h30 Brinquinho

21h00 Pedro Garcia

22h30 Jonhe D’Luka

00h00 DJ Sil

Dia 19

19h00 Sons e tradição

20h00 João Quintino

21h00 Fitness Team

22h00 Bryan Wilson

00h00 DJ Raffz

Dia 20

16h00 Cortejo

17h00 Dramatização da escola primária

17h30 Núcleo Ginástica escola primária

18h00 Grupo acordeão Casa do Povo Caniço

19h00 Grupo Cultural e Musical Reis Magos

20h00 Banda rock Escola 2+3 do Caniço

21h00 Jamie & The Marx