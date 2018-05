Festa da Cebola apostou na ementa

Tarteletes de cebola caramelizada com alheira, trouxas de cebola com alheira, muffins de cebola com azeitona e sopa de cebola integravam a ementa da Barraca Branca dos Cunhados, que respondeu efectivamente ao desafio lançado este ano pela Junta de Freguesia do Caniço no sentido de introduzir mais cebola nos seus produtos. Embora em menos quantidade, a rainha da festa não faltou, estando a ser comercializada a 1 euro ao quilo.

Muitas pessoas afluíram ao centro para participar na Festa da cebola e assistir ao cortejo, um dos pontos altos desta 21.ª edição. Cerca de 600 crianças de várias escolas locais dançaram e cativaram o público, juntamente com alguns produtores, que conduziram os seus carros e tractores decorados.

“Este ano batemos todos os recordes”, disse Milton Teixeira, o novo presidente da Junta, referindo-se à adesão dos produtores, 250, das pessoas que por ali passaram e da proporia participação dos canicenses.

Outra das novidades foi a criação de uma zona de estacionamento com 200 novos lugares junto ao centro, espaço conseguido através da cedência de terrenos de dois proprietários. “Nunca vi o Caniço tão cheio como neste fim-de-semana”.

Segundo Milton Teixeira, o investimento é grande, mas fica em pouco. Os mais de 20 mil euros são comparticipados pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM). Em termos de custos reais vai rondar os 3 mil euros, um bom preço em troca da promoção do Caniço, assumiu o autarca.

João Adelino Azevedo foi o melhor classificado de entre os produtores. Os prémios foram entregues em palco, numa cerimónia que contou com o presidente do Governo. Miguel Albuquerque destacou o peso da agricultura madeirense nas contas. Em 2016 representou 60,4 milhões de euros líquidos. P.H.