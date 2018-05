Festa ‘Criança Sempre’ este ano será molhada

A Festa ‘Criança Sempre’ tem este ano uma edição especial, por se a 10.ª e porque vai decorrer Complexo Balnear do Lido, com entradas livres e acesso às piscinas. O formato é da RTP/Madeira, que celebra assim o Dia da Criança, a 1 de Junho.

Neste momento estão confirmadas cerca de 400 crianças de escolas para participar na festa, um formato familiar com animação. Bolas aquáticas, caiaques e outras actividades na água, jogos, música, insufláveis, balonismo para além de gelados, pipocas, pizzas, algodão doce, crepes, barras de cereais e bebidas fazem parte do programa e são uma oferta para as crianças por parte dos parceiros do evento.

A festa começa pelas 15h30, as portas abrem gratuitamente a partir das 14 horas. São esperadas umas 1.200 crianças no recinto e por isso mesmo a segurança é assumida pela organização como um dos aspectos centrais desta festa. “A segurança total está estudada, e em vários pontos das piscinas temos equipas qualificadas que estarão sempre atentas a todo e qualquer pormenor, assim como uma ambulância de prevenção ao evento”, revelou Ângela Morna, a produtora.

O canal regional de televisão deu início a esta celebração em 2009 preenchendo uma lacuna que identificaram na celebração do Dia da Criança. Dez anos depois, o formato tem já uma história para contar. As primeiras duas edições foram no Parque de Santa Catarina, as duas seguintes no Jardim Municipal do Funchal. Passaram pelo Forum Madeira, Aquaparque, em Santa Cruz e nas edições mais recentes edições voltaram ao Parque de Santa Catarina onde fizeram várias crianças felizes. Este ano, a parceria com a empresa Frente MarFunchal abre um novo capítulo.

Entre os vários convidados que passaram pelas nove edições anteriores fizeram grande sucesso os palhaços Picolé e Companhia. Este ano não há palhaços, há outros motivos de animação. A edição é totalmente realizada com a ‘prata da casa’.

A apresentação está entregue a Tiago Goes Ferreira e a Cláudia Sequeira. A música ficou com a Gig Music School. Há também uma componente didáctica. Os interessados podem aprender a salvar vidas através de uma equipa do Suporte Básico de Vida que vai estar no local a ensinar.

‘Criança Sempre’ tem transmissão assegurada na RTP/M no próprio dia, em directo a partir das 15h30. O projecto é da autoria de Ângela Morna, a realização de Paulo Gouveia.