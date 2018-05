Ferry abre novos horizontes ao Rali Vinho da Madeira

A anunciada vinda do ferry para a Madeira, nos meses de Verão, abre novas perspectivas em termos do futuro do Rali Vinho da Madeira. O presidente da Comissão Organizadora da prova, Paulo Fontes, considera que se trata de uma “excelente notícia” não só para a prova, mas também para outros projectos que o Club Sports Madeira pretende levar por diante.

“É uma excelente notícia para quem, como o Club Sports da Madeira, organiza grandes eventos internacionais com uma logística de transportes muito pesada, nomeadamente o Rali Vinho da Madeira”, refere Paulo Fontes, lembrando que, no caso do desporto automóvel, “não há nenhuma região insular que queira ter um grande evento internacional, seja no mundial ou no europeu, que não tenha que assegurar o transporte por via de um ferry”.

Paulo Fontes recorda que a saída da prova do Campeonato da Europa “não era apenas e só um problema de dinheiro, tão ou mais importante do que isso era assegurar o transporte marítimo através de um ferry”.

O presidente do CS Madeira lembra que o transporte convencional “obrigava a que as equipas tivessem que disponibilizar a viatura durante cerca de três semanas”, o que era “um contratempo muito significativo, atendendo até a que, hoje em dia, muitos pilotos alugam os seus carros directamente a preparadores”. A juntar a isto, refere a questão “dos custos logísticos superiores”, por exemplo “com os condutores dos camiões de assistência, que deixavam os carros nos portos para embarque e depois não podiam acompanhá-los na viagem, tendo de seguir de avião”. Um conjunto de situações que, reforça, “influenciavam a vinda de algumas equipas, tanto estrangeiras como nacionais”, uma vez que “havia custos que estavam acoplados à situação do transporte”.

No caso concreto do Rali Vinho da Madeira, vinca Paulo Fontes, “o transporte convencional era um remédio mas não era a cura”, admitindo que a entrada em cena do ferry permite ao Club Sports Madeira “começar a pensar de outra forma, quer na organização do rali, quer outras ideias de organizações que gostaríamos de levar a efeito”.

Neste particular, revela a intenção de, em 2019, por ocasião dos 60 anos de comemoração da primeira edição do rali, que coincide com os 600 anos do descobrimento da Madeira, “organizar um rali de viaturas clássicas, que possam recriar aquilo que era a antiga Volta à Ilha, trazendo algumas das viaturas que participaram nas antigas edições”. Um rali a exemplo do ‘Legend’, disputado em Itália, e do ‘Eifel’, na Alemanha, que será realizado “talvez uma semana antes do Rali Vinho da Madeira, aproveitando e reduzindo, assim, os custos de montagem da prova”.

Segundo Paulo Fontes, a prova “está já idealizada e pretende-se utilizar troços que faziam parte integrante da Volta à Madeira e do Rali Vinho Madeira de antigamente”.

Garantir dois ou três pilotos estrangeiros de renome

Paulo Fontes admite que, este ano, “dada a proximidade da prova e o facto de as equipas já terem os seus programas definidos”, já não será possível capitalizar em pleno o ‘trunfo’ do ferry, no entanto admite que “poderá ajudar a viabilizar algumas situações, não só de pilotos a nível nacional, mas também na própria Espanha e ainda de outros que estejam a realizar o Campeonato da Europa e o TER”. Mas a ideia da organização passa, a exemplo dos últimos anos, “por assegurar a presença de dois ou três pilotos de renome, que possam discutir os lugares da frente com os madeirenses e com os melhores a nível nacional”.

O presidente da Comissão Organizadora admite que a vinda do ferry “não resolve todos os problemas do Rali Vinho da Madeira”, mas considera que se trata de uma boa oportunidade para saber, também, “quais são os objectivos das entidades regionais em relação à prova”. E lembra que o rali tem deixado, ano após ano, “uma imagem de alta qualidade e de boa organização” no plano internacional, ajudando a promover a Madeira no exterior.

Sobre um hipotético regresso ao Campeonato da Europa, Paulo Fontes não tem dúvidas que isso passará, também, por um investimento financeiro. “Hoje a dificuldade da FIA é conseguir atender a todos os pedidos para realização de provas. Quantos mais pedidos surgem, maior é o investimento exigido às provas e quem paga é que consegue”, vinca Paulo Fontes, acrescentando que essa “é uma questão que terá de ser, depois, colocada ao Governo Regional”.