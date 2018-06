Fernando (Santo da Serra) distinguido pelo ‘Espírito’

Fernando Silva, guarda-redes que deixa agora a competição, e grande responsável pela secção de veteranos do Santo da Serra, foi distinguido com o prémio ‘Espírito Veterano’ da época 2017/2018. Aconteceu no último sábado, no ‘Alfredo’, quando da distribuição de prémios da temporada.

Na ocasião foram distinguidos todos os 24 clubes participantes nas competições - apenas dois ou três faltaram à distinção -, cabendo destaque especial, obviamente, ao C.D. Nacional. Para além de estarem em ‘casa’, os alvinegros juntaram-se em grande número para receberem o troféu de campeões, inédito na história da colectividade, a que juntaram a ‘Alfredo’s Cup’.

Em matéria colectiva saliência, e grande, para o Xavelhas, vencedor do prémio Disciplina. Um exemplo!

Individualmente, foram distinguidos, ainda, Marco Bragança (Marítimo) como ‘Melhor Marcador’ - não esteve presente mas fez-se representar - e Roberto (Juventude de Gaula) como ‘Melhor Guarda-redes’.

Encarregaram-se da entrega de prémios três dos elementos da comissão organizadora: Elmano Santos, Francisco Costa e Rui Fernandes.

+45 joga-se este sábado

A actividade do futebol de veteranos, contudo, ainda não chegou ao fim. Para sábado, às 14h30, está marcada a última Concentração de +45 anos, no Santo da Serra, após a qual serão distribuídos os prémios do Circuito Super São Roque, sendo que o Câmara de Lobos é a equipa que conquistou o primeiro lugar.

Supertaça no domingo

Para final de temporada, está marcado para domingo o Nacional-Alberto Oculista. Jogo referente à Supertaça, a partir das 15 horas, na Choupana.