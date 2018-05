Fernanda chamada para o Conselho Estratégico

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso, vai integrar a equipa de trabalho da secção temática ‘Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização’, umas das 16 que compõem o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido.

Uma secção que tem como coordenador o ex-secretário de Estado no governo de Cavaco Silva e presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, e apresenta João Paulo Barbosa de Melo como porta-voz.

Uma garantia dada ao DIÁRIO pelo presidente do PSD-M que no início desta semana, quando contactado por Álvaro Amaro indicou o nome de Fernanda Cardoso para integrar o órgão que tem como prioridade produzir um programa eleitoral de governo, com soluções pensadas para um conjunto de áreas críticas e exigidas pela população portuguesa. Miguel Albuquerque entende que este é mais um sinal da atenção da actual direcção do partido à realidade regional e à importância da Autonomia, expresso desde a primeira hora com a eleição de João Cunha e Silva para a Comissão Política Nacional.

Para melhor dar resposta à diversidade nacional, a estrutura do CEN é vasta. “Não há só uma pessoa, nem duas. Por detrás dessas duas vai haver uma pequena equipa nacional e por detrás da equipa nacional eu quero que haja centenas de pessoas envolvidas ao nível distrital”, esclareceu Rui Rio no lançamento “de algo novo”.

O líder do PSD garante tratar-se de um modelo “completamente diferente, que nunca nenhum partido ensaiou em Portugal, que pretende “envolver o partido e chamar os portugueses à participação político-partidária”. Daí o desafio a todos aqueles que queiram participar, sejam militantes do partido, ou independentes que pretendam contribuir para o desenvolvimento do País: “Vamos começar a construir propostas no sentido de ajudar Portugal”.

Na prática, o órgão visa permitir aos portugueses que “possam militar em razão dos temas de que mais gostam e não exclusivamente naquelas coisas muito partidárias que pouca gente gosta”, observa.

Rui Rio, que já ultrapassou a mediática barreira dos 100 dias a liderar o PSD, garante que o CEN não é um qualquer governo sombra. “Se fosse um Governo sombra pegávamos na estrutura do actual Governo e nomeávamos um ministro sombra para cada um dos ministros”, assegura.

O actual presidente do PSD nega que o objectivo do CEN seja marcar a chamada agenda política. “A resolução dos problemas do país não passa por marcar a agenda política e por influenciar as notícias. Tenho um padrão de raciocínio muito mais do ponto de vista estrutural do que conjuntural. Se marca a agenda ou não é secundário; estou aqui para resolver os problemas do país”, assegura. RMO