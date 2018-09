Um acidente de moto na via rápida provocou ontem à tarde um ferido aparentemente grave, no túnel do Campanário.

O motociclista estava consciente mas, ao que tudo indica, apresentava suspeita de traumatismo craniano. No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que prestaram socorro à vítima e asseguraram...