‘Feliz como Lázaro’ para ver hoje no Fórum Madeira

O ‘Screenings Funchal’ exibe hoje, pelas 21 horas, nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, o filme ‘Feliz Como Lázaro’.

Em competição pela Palma de Ouro na edição de 2018 do Festival de Cinema de Cannes, onde arrecadou o Prémio de Melhor Argumento, este é um filme de Alice Rohrwacher, a celebrada e jovem realizadora de ‘O País das Maravilhas’ com o qual venceu o grande Prémio do júri...