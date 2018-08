O primeiro golo de João Félix pela equipa principal do Benfica evitou ontem a derrota caseira dos ‘encarnados’ diante do Sporting (1-1), no dérbi da 3.ª jornada da I Liga, no qual ‘brilhou’ Salin.

O guarda-redes francês teve uma mão cheia de intervenções a evitar o golo das ‘águias’, mas nada pôde fazer perante o cabeceamento certeiro do jovem avançado, de 18 anos, que foi lançado...