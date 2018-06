Felipe Lopes renovou por duas épocas

O defesa central brasileiro Felipe Lopes vai ser jogador do Nacional por mais duas temporadas, segundo anunciou ontem o clube alvinegro.

As duas partes encontravam-se em negociações há algum tempo, tendo agora acertado a continuidade do experiente jogador com a celebração de um contrato válido até final da temporada 2019/2020.

Recorde-se que o Nacional vai manter grande parte do plantel que garantiu a subida à I Liga, num total de 17 elementos. A estes juntam-se, por agora, dois reforços: o lateral direito Kalindi Souza (ex-Penafiel) e o avançado Brayan Riascos (ex-Oliveirense).

Os alvinegros deverão ainda contratar mais cinco ou seis elementos.

Recorde-se que o presidente do Nacional, Rui Alves, deslocou-se recentemente ao Brasil, acompanhado do ‘vice’ Gustavo Rodrigues, com o intuito de estabelecer contactos para a contratação de jogadores.

Neste momento, o plantel do Nacional conta já com 19 jogadores, a saber: guarda-redes - Daniel Guimarães, Framelin e Gauther; defesas - Nuno Campos, Kalindi Souza (ex-Penafiel), Júlio César, Diogo Coelho, Felipe Lopes, Mauro Cerqueira e Elízio; médios - Sérgio Marakis, Jota, Diego Barcelos, Vítor Gonçalves e Kaká; avançados - Witi, João Camacho, Brayan Riascos (ex-Oliveirense) e Rochez.