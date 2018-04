‘Feiticeiro’ em CD e DVD

‘O Feiticeiro da Calheta’ já está disponível em DVD. Amanhã, pelas 15 horas, no Museu da Electricidade - Casa da Luz, terá lugar o lançamento em formato digital desta longa metragem idealizada pelo madeirense Luís Miguel Jardim.

As novidades, contudo, não se ficam por aqui. O CD ‘Feiticeiro da Calheta - Original Motion Picture Score’ também será apresentado, um disco que contém a respectiva banda sonora original da autoria do compositor João Augusto Abreu.

O evento será acompanhado por um Madeira de honra e trata-se da oportunidade ideal, encontrada pelo realizador e produtor Luís Miguel Jardim, para revelar ao público alguns detalhes da sua nova longa-metragem intitulada ‘Cartas de Fora’.

Recorde-se que ‘O Feiticeiro da Calheta’ é um trabalho que contou com uma excelente aceitação junto do público madeirense. Após o circuito regional foi apresentado no Porto, África do Sul e Açores, sempre com uma “óptima adesão por parte dos espectadores”.

Nesta iniciativa, em representação de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, estará presente a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.