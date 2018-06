Feira do Pão na Placa Central

É já no próximo fim-de-semana (8, 9 e 10 de Junho) que se realiza mais uma edição da Feira do Pão Regional, iniciativa do Lions Clube do Funchal que se realiza, na Placa Central da Avenida Arriaga (em frente à Madeira Wine Company).

Tal como é habitual nesta iniciativa, que vai já na 29.ª edição, nesta feira haverá a possíbilidade de adquirir vários tipos de pão, todos produzidos na Região.

Além disso, o Lions Clube disponibiliza no local refeições caseiras e bolos caseiros, além de um serviço de bar, Haverá também o já habitual concurso de bolos, que inclui a atribuição de prémios aos melhores classificados.

O certame inclui ainda uma sessão de fados, nomeadamente no dia 9, sábado, logo após o espectáculo de fogo-de-artifício, incluído no Festival do Atlântico, ou seja, pelas 23 horas.

Nesta sessão actua o Grupo Madeirense de Fados de Coimbra, composto por Agostinho Figueira (viola), Pedro Martins e Jaime Camacho (guitarras), Carlos Bettencourt e Jorge Marques de Freitas (vozes).

O espectáculo é de acesso gratuito e vai se realizar no recinto da feira. No momento, o Lions Clube vai disponibilizar caldo verde,

Recorde-se que , tal como é apanágio das acções desenvolvidas pelo Lions, as verbas angariadas no âmbito da iniciativa, revertem para as várias obras sociais desenvolvidas e apoiadas pelo Clube. Desde a sua fundação, o Lions tem vindo a apoiar várias causas, não só ao nível da educação (com bolsas de estudo aos estudantes madeirenses) mas também solidariedade em caso de carências ou catástrofes.

Refira-se ainda que a XXIX Feira do Pão pode ser visitada na sexta-feira, entre as 18 e as 24 horas, no sábado, das 10 às 24 horas e no domingo entre as 10 e as 18 horas.