Feira do Livro “é uma referência a nível nacional”

Arrancou ontem, dia 25 de Maio, a 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal. Até dia 3 de Junho, os visitantes poderão desfrutar de um extenso programa – que inclui livros, música, teatro e animação infantil – a decorrer entre a Avenida Arriaga e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

Na abertura oficial da feira, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, manifestou o seu entusiasmo por mais uma edição deste que é um evento “com cada vez mais auto-estima, mais identidade e com público e ambição cada vez mais consolidados”.

“Quando o actual executivo camarário entrou em funções, pareceu-nos claro que a nossa Feira do Livro carecia de um rumo e de um modelo que fosse mais apelativo à participação de editoras e livreiros, mas igualmente à adesão das pessoas”, observou Cafôfo.

Desde então, explicou o autarca, a CMF colocou em prática “uma fórmula centrada nos livros e nos criadores, mas que se apresentasse para toda a família, e um programa cultural que apelasse à promoção à leitura, das mais diversas formas, fosse através de música, debates, tertúlias ou teatro”.

O evento - que representa um investimento de 140 mil euros por parte do município - conta este ano com a participação de 25 ‘stands’ e 24 livreiros.

Haverá sete apresentações de livros, cinco lançamentos de edições da CMF, a presença de 17 autores nacionais e de 34 madeirenses, 22 concertos, 13 conversas e três espectáculos de teatro no Baltazar Dias. Está também prevista a habitual animação para o público infantil.

“É uma grande alegria e um sentimento de dever cumprido olhar hoje para a Feira do Livro do Funchal não só como uma certeza da nossa cena cultural, mas cada vez mais como uma referência a nível nacional”, sublinhou Paulo Cafôfo.

Para o autarca, “a feira não só recuperou a sua identidade, como cresceu por si própria, atraindo novos públicos para novas ocasiões, aumentando as vendas e contribuindo para a dinamização generalizada que se passou a sentir na nossa economia local. Porque é isso que queremos: ter a cidade cheia de gente, ter as pessoas na rua com muita coisa a acontecer, com oferta em quantidade e em qualidade, e é para isso que temos trabalhado com tanto empenho ao longo dos últimos anos”.

“Democratizámos o acesso à cultura no Funchal e provámos que era possível ser ambiciosos, tratando a cultura como um investimento e nunca como uma despesa, e acredito que, hoje, os funchalenses já não aceitariam outra coisa”, acrescentou.

O presidente concluiu convidando as famílias madeirenses a não perderem o certame e a levarem pelo menos um livro desta 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal.