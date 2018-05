Feira do Livro do Funchal traz Álvaro Domingues

É um geógrafo e exímio cronista da vida, da paisagem e da arquitectura do território nacional. Álvaro Domingues é o protagonista do encontro literário - no âmbito da 44.ª Feira do Livro do Funchal - que ficará marcado, no dia 25, pelas 18 horas, pela apresentação de ‘Volta a Portugal’, o seu primeiro livro nas Edições Contraponto.

Desde o lançamento, no final de 2017, o livro ‘Volta a Portugal’ tem recebido considerável atenção mediática, que tem valido a Álvaro Domingues inúmeras sessões de apresentação um pouco por todo o país. Como já escreveu Miguel Esteves Cardoso, é um “um livro fulminante, que é urgente ter à vida”.

Doutorado em Geografia Humana, professor associado da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e elemento importante no Porto 2001 e Capital Europeia da Cultura, Álvaro Domingues tem vindo a publicar com regularidade sobre temáticas relacionadas com a geografia urbana, o urbanismo e a paisagem. ‘Volta a Portugal’, a sua mais recente obra, é um livro que preenche curiosidades ou estranhamentos acerca da exótica geografia das paisagens, das estradas, aldeias, vilas e cidades e outros nomes de coisas que estão nos mapas de Portugal. Cruzando fotografia, geografia, arquitectura, antropologia e até literatura, problematiza esse conceito a que alguns chamam portugalidade. São mais de 300 imagens, distribuídas em 328 páginas.

“O que me interessa documentar é o confronto entre a modernidade e um elemento da pré-modernidade, que está descontextualizado. As pessoas riem-se, pensam que é porque gosto de fotografar coisas bizarras ou paradoxais, e não é nada disso. O mundo é feito de coisas muito contrastantes, na maior parte dos casos, nós é que privilegiamos as que não contrastam. E eu foco-me muito nisso”, diz Álvaro Domingues.