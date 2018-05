Feira do Livro, Aleste, festas, concertos e gastronomia no Roteiro de 24 a 26 de Maio

QUINTA-FEIRA

A grande estreia nos cinemas do Funchal é o novo blockbuster ‘Han Solo: Uma História de Star Wars’, mais uma fita inspirada na saga criada por George Lucas. “Durante uma série de ousadas aventuras nas profundezas do perigoso submundo do crime, Han Solo encontra o seu futuro co-piloto, o poderoso Chewbacca, e o notório jogador Lando Calrissian, numa viagem que irá definir o percurso de um dos mais improváveis heróis da saga ‘Star Wars’”, pode ler-se na apresentação do filme. A outra estreia da semana é ‘Quando o Amor Chega’, a nova fita com Sharon Stone.

Pelas 18 horas, no Mercado dos Lavradores, há a apresentação do concurso Miss Queen Madeira, a iniciativa que elege a representante da Madeira para a final nacional do Miss Queen Portugal.

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente acolhe a exposição de desenho ‘Celas ProvisoriaMente’, de Sara Silva, pelas 19 horas.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira acolhe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

SEXTA-FEIRA

Arranca a Feira do Livro do Funchal, que vai contar com a participação de 25 stands e 24 livreiros, um investimento de 140 mil euros da Câmara Municipal do Funchal. A 44.ª edição termina no dia 3 de Junho, dividida entre a Avenida Arriaga e o Teatro Municipal Baltazar Dias. Haverá sete apresentações de livros, cinco lançamentos de edições da CMF, a presença de 17 autores nacionais e de 34 madeirenses, 22 concertos, 13 conversas e três espectáculos de teatro. Está também prevista a habitual animação para o público infantil.

Centro Cultural John dos Passos acolhe projecção do documentário ‘No Intenso Agora’, pelas 21h30, no âmbito do ‘Encontro Com o Cinema’, uma organização conjunta da Associação Travessias Culturais, Município da Ponta do Sol, Direcção Regional da Cultura e Estalagem da Ponta do Sol.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira será palco da festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1hora. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

SÁBADO

Chama-se ‘Menu d’Selecção’ e é o evento que o DIÁRIO e a FN Hotelaria trazem à Região e que consiste numa interessante experiência gastronómica. Este almoço decorrerá na Quinta do Terreiro da Luta, a partir das 13 horas, e juntará vários elementos ligados à alta cozinha do nosso país. Os principais ‘chefs’ desta iniciativa serão António Bóia e Paulo Pinto, que terão como ‘companhia’, na cozinha, nomes como Carlos Madeira, Celso Padeiro, Emanuel Brás, João Cunha, João Vasco, Luís Gaspar, Pedro Monteiro e Tiago Gomes. Esta confraternização está limitada a um número máximo de 200 pessoas.

O Complexo Balnear da Ponta Gorda acolhe, entre as 15 horas e as 2 horas da manhã de domingo, a quinta edição do Festival Aleste, com as actuações da emblemática banda dinamarquesa Laid Back, os norte-americanos Bitchin Bajasportugueses Bruno Pernadas, Surma, BISPO e Sean Riley, desta feita a solo e com novo disco. Finda a festa, pela noite dentro, com a dança multicultural de Celeste/Mariposa. Os bilhetes, no valor de 20 euros, podem ser adquiridos no Barreirinha Bar Café, no Museu Café, na Fnac Funchal, na Cuca Vintage Shop, na La Vie e no Estúdio 21 e ‘on-line’ na Ticketea.

O humorista João Pedro Ramos dá espectáculo na Cantina El Mexicano.

Castanheiro Boutique Hotel acolhe, a partir das 21 horas, concerto de jazz com Pedro Afonso na guitarra e Joana Pinto na voz.

Discoteca Copacabana do Casino da Madeira promove a festa ‘Hit’s Don’t Lie’ com o DJ Luís Gonçalves. Já no Garden haverá uma grande noite ao som do DJ internacional Jacob Husley (da festa ‘wetyourself’ no Fabric, em Londres).

Discoteca Trap acolhe evento de apresentação da nova colecção de moda Seomara Cesário Swimwear SS18.

Clube Vespas acolhe actuação de Hozho, produtor de música electrónica e DJ de Portugal. Os seus sons únicos, caracterizados por melodias harmoniosas no meio da escuridão, influenciados pelo minimal techno, o levaram a criar seu próprio género musical: melodark minimal.